Грозный, 18 ноября, 2015, 18:36 — ИА Регнум. Четверо молодых людей задержаны в Чечне за поджог зиярта (святыни) шейха Янгульби-Хаджи в селении Курчалой. Как сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе главы и правительства региона, на поджог зиярта злоумышленники решились, наслушавшись проповедей экстремистского содержания в сети интернет. Так они сами объяснили свой акт вандализма.

Цитата передачи ЧГТ Грозный (grozny.tv) Рамзан Кадыров беседует с поджигателями

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с поджигателями и их родственниками. Во встрече также участвовали председатель парламента Чечни, муфтий республики, глава администрации района и потомки святого Янгульби-шейха. Все собравшиеся осудили действия хулиганов.

Обвинив злоумышленников в связях с боевиками из Сирии и отметив, что поступку молодых жителей селения Майртуп нет оправдания, Кадыров сказал: «Весь жизненный путь Янгульби-Хаджи символизирует, каким должен быть истинный мусульманин. Все свои годы он посвятил бескорыстному служению Всевышнему, изучению исламских наук. Он всегда стремился помогать людям. Совершив это чудовищное деяние, вы навлекли позор на весь свой род».

Совершенное преступление вызвало крайнее возмущение в чеченском обществе. Как заявил Кадыров, все виновные в поджоге святыни в Курчалое понесут заслуженное наказание.

19-летние жители села Майртуп сознались в содеянном. Полиция установила, что сначала четверо вандалов собирались поджечь святое место в селе Бачи-Юрт, но там кладбище находится в центральной части селения, говорится в репортаже ЧГТРК «Грозный». Молодые люди рассказал, что облили мавзолей бензином, подожгли и сбежали.