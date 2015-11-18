Париж, 18 ноября, 2015, 18:26 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в скором времени посетит Вашингтон и Москву, чтобы обсудить с Бараком Хусейном Обамой и Владимиром Путиным координацию усилий трех стран для победы над «Исламским государством» в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 18 ноября, Олланд заявил, выступая на конгрессе мэров городов Франции, сообщает AFP.

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«В следующий вторник я отправляюсь в Вашингтон и в четверг — в Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным координацию наших усилий, чтобы работать вместе для достижения этой цели (победы над ИГ) в кратчайшие сроки. Мы должны сформировать широкую коалицию, которая сможет нанести решающий удар», — сказал глава Пятой Республики.

Олланд подчеркнул, что необходимо объединения всего международного сообщества для полной победы на террористической группировкой «Исламское государство».

Французский лидер напомнил, что не у всех стран одни и те же интересы, концепции, союзники. «Но сейчас речь идет о том, чтобы положить конец армии, которая угрожает всему миру, а не одной или другой стране», — заявил Олланд. Он также добавил, что Франция с её вооруженными силами и дипломатией сыграет в победе над ИГ значительную роль.

Напомним, 13 ноября столица Франции подверглась скоординированной террористической атаке со стороны группировки «Исламское государство». Террористы атаковали несколько мест массового скопления людей в Париже. Погибли 129 человек, более 300 получили ранения.