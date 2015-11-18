Чебоксары, 18 ноября, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Зарплата у государственных гражданских служащих в Чувашии продолжает расти, в то время как у федеральных чиновников она существенно снижается. Аналогичная ситуация — с численностью чиновников: республиканских служащих становится больше, число работающих в федеральных госорганах — падает. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Зарплата чувашских чиновников растёт, несмотря на заверения об оптимизации

Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих в Чувашии в январе — сентябре 2015 года сложилась в размере 26,5 тыс. рублей, что на 3% ниже аналогичного прошлогоднего периода. В том числе у служащих в федеральных государственных органах по итогам девяти месяцев средняя зарплата составила 25 тыс. рублей — снижение почти на 5%. Напомним, по итогам I полугодия зарплата составляла в среднем 25,7 тыс. рублей.

Средняя зарплата у республиканских чиновников в январе — сентябре 2015 года достигла 30,7 тыс. рублей (в I полугодии — 30,2 тыс. рублей), что на 2,3% выше по сравнению с прошлогодним январем — сентябрем. В том числе в органах исполнительной власти получали в среднем по 32,6 тыс. рублей — увеличение на 2,8%. У муниципальных служащих по итогам девяти месяцев средняя зарплата увеличилась на 2,5%, достигнув 21,6 тыс. рублей.

Всего на конец сентября в Чувашии должности государственной гражданской службы замещали 5459 человек. В том числе в федеральных органах власти работали 4058 служащих: за июнь — сентябрь численность снизилась на 61 человека. В республиканских органах власти трудился 1401 человек: за июнь — сентябрь их численность увеличилась на 18 человек.

Отметим, что в январе — сентябре текущего года среднемесячная зарплата по экономике в Чувашии увеличилась на 3,1%, составив 22,8 тыс. рублей.

Напомним, ранее чувашские власти заверяли, что зарплата чиновникам в условиях кризиса не будет расти, но по факту она продолжает расти ежемесячно. Комментируя тенденцию о сокращении зарплат чиновникам, председатель чувашского правительства Иван Моторин заявил, что «в принципе мы эту работу провели»: «У нас не было индексации в 2014 году, не заложена она в 2015 году».

Впоследствии глава Чувашии Михаил Игнатьев распорядился урезать зарплату министрам на 10% с 1 мая по 31 декабря 2015 года. Он также заявил, что с этого года необходимо будет возвращать в бюджет средства из фонда оплаты труда, которые высвобождаются из-за больничных, либо в связи с образовавшимися вакансиями. Ранее эти средства считались резервными в министерствах и ведомствах, их перераспределяли в качестве дополнительного вознаграждения.

Чувашские власти также заявляли о сокращении численности республиканских чиновников на 10%. За последние шесть месяцев (апрель — сентябрь) штат региональных служащих увеличился на 18 человек.