Хельсинки, 18 ноября, 2015, 17:16 — ИА Регнум. Глава парламентской оборонной комиссии Финляндии Илкка Канерва сегодня, 18 ноября, повторил ранее уже высказанный тезис, что страна в настоящее время не может оказать Франции военную помощь, так как финское законодательство запрещает подобные действия. По его словам, соответствующие изменения в законодательство могут быть внесены не раньше конца 2016 — начала 2017 года, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Казимир Малевич. Высшее общество в цилиндрах. 1908

Ранее сообщалось, что ЕС впервые в своей истории намерен применить статью Лиссабонского договора о гарантиях безопасности, предусматривающую оказание всесторонней помощи той стране ЕС, которая подверглась агрессии извне.

По мнению Канервы, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» преследует цель не только посеять страх среди европейцев, но и расширить свою власть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё обещает, что Финляндия поддержит Францию «всеми способами, которые возможны в рамках финского законодательства». «Здесь Финляндия сейчас не может ничего предпринимать, так как законодательство запрещает военную поддержку», — отметил он. По словам министра обороны Юсси Ниинистё, Финляндия готовит закон, который даст возможность оказывать военную поддержку.

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