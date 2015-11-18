Новосибирская область, 2 апреля, 2015, 10:41 — ИА Регнум. Новосибирск называют «столицей религиозного мракобесия», а противники и сторонники «Тангейзера» заявляют, что в их адрес поступают угрозы физической расправы

Ситуация с «Тангейзером» в Новосибирске похожа на многослойный пирог, сказал ИА REGNUM театральный режиссер Дмитрий Егоров. «Здесь смешалось всё: и политика, и экстремизм, и национализм. И, что самое ужасное, — всё это происходит под флагом православия. Это ведь очень удобное прикрытие — православные у нас как бы вне закона, они выступают за духовность. Но это такая „духовность“, в которой требуется разбираться органам МВД», — считает драматург.

Казалось бы, оперу из репертуара в первозданном её виде убрали — новый директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман рассматривает возможность оставить её только в концертном исполнении, и то пока точно не понятно, останется она или нет. Бориса Мездрича с поста директора оперного уволили. Однако страсти не только не утихают, кажется, скандал разрастается с ещё большей силой. «По итогам февраля и марта можно с полной уверенностью говорить, что действия новосибирских православных активистов — это натуральный экстремизм. За который, как мне кажется, они всё же должны ответить перед законом», — считает Егоров.

По словам режиссёра, весь состав определения «экстремизма» в федеральном законе можно без труда обнаружить на страницах «ВКонтакте» лидеров православных активистов — Алексея Лобова, Анны Симановой, Юрия Задои, а также их многочисленных товарищей. «Там идёт постоянное стравливание православной общественности и защитников „Тангейзера“, граждан Новосибирска, а также звучат оскорбления в адрес театральной элиты страны — Олега Табакова, Марка Захарова, Александра Калягина и других. Не говоря уже о Борисе Мездриче и Тимофее Кулябине. Видимо, по итогам их информационной деятельности в интернете появляются призывы к физической расправе над защитниками оперы. Уже с анонимных аккаунтов в сети идет бесконечное хамство и запугивание тех, кто пытается возразить им. И всё это — под флагом светлых идей православия», — подчеркивает режиссер.

По словам собеседника ИА REGNUM, деятельность новосибирских православных активистов и их покровителей ни к чему, кроме как к расколу в обществе, не приводит. «Их деятельность лишь множит количество комментариев в интернете от людей, которые разочаровываются в русской православной церкви, наблюдая, как митрополит Бердский и Новосибирский, как в лучшие сталинские времена, пишет донос в органы. Можно сколько угодно обвинять Мездрича и Кулябина, но сейчас можно сказать уверенно — раскол, который произошел в новосибирском обществе, на совести именно этих людей: Тихона, Новопашина, Задои, Симановой, Лобова. На их же совести — испорченная репутация замечательного города Новосибирска».

Эпизод с «Тангейзером» в Новосибирске, по мнению драматурга, напоминает эпизод из «Андрея Рублева» Андрея Тарковского — когда скоморох в исполнении Ролана Быкова играет представление для обычных граждан. А потом приезжают опричники — «шмяк его об столб» — и увозят. Затем этот персонаж встречается под конец фильма. Ему отрезали язык, и он больше не может радовать людей.

«Чем это все опасно для Новосибирска? Дальнейшей перспективой, прежде всего. Победа обычно кружит голову. И хочется одерживать новые победы. Behemoth, Marylin Manson, „Тангейзер“, „История о православном ежике“… Кто следующий?» — спрашивает Егоров.

В свою очередь, Новосибирская метрополия на своем сайте разместила комментарий, в котором указывает, что епархия не подавала заявления о возбуждении административных или уголовных дел в правоохранительные органы, тем более исковые заявления в суд.

«Как следует из комментария Минкультуры России по кадровым изменениям в Новосибирском академическом театре оперы и балета, размещенного на интернет-сайте министерства, „… представителям конфессий необходимо понимать, что уважение к церкви достигается не через обращения в правоохранительные органы, а через терпеливую, вдумчивую проповедь и разъяснение своей системы ценностей. Вопросы творчества и художественных образов не должны обсуждаться ни на массовых митингах, ни тем более в судах“. Кроме того, министерство призывает»руководство Новосибирской епархии отозвать своё обращение в прокуратуру, ведя в дальнейшем дискуссии в формате взаимоуважительного диалога". В связи с этим, Новосибирская епархия Русской православной церкви обращает внимание на то, что Епархией не подавались какие-либо заявления о возбуждении административных или уголовных дел в правоохранительные органы, тем более исковые заявления в суд. Вся правовая ситуация вокруг постановки оперы"Тангейзер" и кадровые решения в системе министерства культуры РФ находятся вне юрисдикции Русской православной церкви", — указано в комментарии.

Также уточняется, что рекомендация министерства культуры РФ"принести публичные извинения всем, чьи религиозные чувства были задеты" до сих пор не исполнена ни бывшим директором театра Борисом Мездричем, ни режиссёром-постановщиком Тимофеем Кулябиным.

«Призываем всех, кого это касается, не использовать данную ситуацию для провокации конфликта вокруг Церкви, а также прекратить угрозы физической расправы, поступающие в адрес священнослужителей нашей Епархии, за проведённое ими мирное молитвенное стояние. Со своей стороны выражаем готовность к открытому диалогу с представителями творческой интеллигенции, направленному на достижение большего взаимопонимания и сотрудничества во благо России», — подчеркивается в послании.

Тем временем в интернете появилось много разного рода петиций об увольнении министра культуры Владимира Мединского. В одной из них сказано: «Мединский не соответствует занимаемой должности. Его действия на посту министра наносят вред российской культуре, ставят под угрозу авторитет отечественной культуры и искусства, создают препятствия для развития гражданского общества в стране». Данную петицию подписали уже порядка 2,8 тысяч человек. Всего создатели планируют собрать 5 тысяч подписей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по рекомендации министерства культуры Новосибирской области молодежный академический театр «Глобус» внёс изменения в спектакль «Песни о Родине» и убрал из репертуара «Историю о православном ёжике». Министр культуры региона Василий Кузин аргументировал свою просьбу сложившейся острой социальной ситуацией после разбирательств вокруг оперы «Тангейзер». После премьеры триптиха «Песни о Родине» представитель движения «Народный Собор» Юрий Задоя назвал постановку провокационной. А 29 марта из-за разбирательств вокруг оперы Вагнера «Тангейзер» в постановке режиссёра Тимофея Кулябина был уволен директор Новосибирского оперного театра Борис Мездрич. Его увольнение было мотивировано тем, что он не внёс никаких изменений в скандальную постановку и не извинился перед всеми вольно или невольно оскорбленными этой постановкой людьми. Скандал вокруг оперы начался с заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона о том, что в постановке не по назначению используется церковная символика.