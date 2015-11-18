Красноярск, 18 ноября, 2015, 15:27 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 18 ноября, начал свою работу Агропромышленный форум Сибири. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, это крупнейшее за Уралом межрегиональное мероприятие по сельскохозяйственной тематике. Своих представителей на форум направили около 200 компаний из России и Китая.

krskstate.ru Агропромышленный форум Сибири-2012

Уточняется, что в первый день работы форума были подведены итоги работы отрасли. Также участники мероприятия обсудили перспективные направления развития местного сельского хозяйства.

По словам министра сельского хозяйства Красноярского края Леонида Шорохова, в текущем году показатель урожайности региона превысил средние цифры по Сибири и достиг среднероссийского показателя — 24,4 центнера с гектара. «С полей края собрали почти 2,5 миллиона тонн зерновых. В целом в этом году аграрии произвели продукции на 91 миллиард рублей, это показатель выше прошлогоднего на 11 миллиардов», — отметил Шорохов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Агропромышленного союза Красноярского края Шорохов коснулся вопросов совершенствования мер господдержки субъектов АПК в 2015—2016 годах. Министр отметил, что в текущем году на реализацию программы государственной поддержки сельхозпредприятий было предусмотрено 6 млрд 368 млн рублей. Доля средств, выделенных из федеральной казны, составляет 1 млрд 860 млн, доля краевого бюджета — 4 млрд 508 млн рублей. «Прямая поддержка предприятий по программе за счет краевого и федерального бюджетов в этом году составила 4 млрд 995 млн рублей, что на 795,5 млн рублей выше показателя 2014 года», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Напомним также, Агропромышленный форум Сибири пройдет в Красноярске с 18 по 20 ноября. Как рассказали ИА REGNUM организаторы форума, в прошлом году в мероприятии приняли участие 193 экспонента из разных регионов России. Форум 2014 года собрал почти 12 тысяч посетителей.