Чебоксары, 18 ноября, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Непростое положение в экономике в Чувашии «сохранится в течение 2016 года, если даже по отдельным показателям не усугубится». Что касается промышленности, то будет «не развитие, а больше всего восстановление промпроизводства до уровня 2014 года». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на публичных слушаниях по бюджету-2016 глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин, представляя прогноз развития экономики региона.

cap.ru Владимир Аврелькин. Фото с сайта Госсовета Чувашии

Министр подчеркнул, что бюджет следующего года будет напряжённым. Традиционно главный финансовый документ сформирован по базовому сценарию развития экономики, то есть менее благоприятному и «более приближённому к реалиям экономики 2016 года в плане его исполнения». При разработке альтернативного (оптимистичного) проекта бюджета власти делали ставку «на определённые кардинальные изменения в бюджетной политике России — прежде всего, кредитной, в планах по импортозамещению и в той части, которая сегодня проводится регионами по защите промышленности».

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Основные отрасли экономики, которые оказывают «существенное влияние» на пополнение доходной части бюджета Чувашии, — промышленность, строительство, агропромышленный комплекс. «Непростое положение, которое мы испытываем и сейчас, сохранится в течение 2016 года, если даже по отдельным показателям оно не усугубится», — заявил Владимир Аврелькин.

Говоря о ситуации в промышленности, министр отметил, что в настоящее время «некоторое оживление есть»: «Но вместе с тем предпосылки, которые сегодня формируются с федеральным бюджетом, не позволяют достаточно уверенно прогнозировать то, что ситуация как-то улучшится или сохранится хотя бы на тех показателях, что есть сегодня». По прогнозам, индекс развития промышленного производства в 2016 году в Чувашии составит 102−103%. «Это не развитие, а больше всего восстановление промышленного производства в 2016 году до уровня 2014 года», — был предельно искренен министр.

Особую обеспокоенность вызывает транспортное машиностроение, темпы развития которого зависят от предприятий концерна «Тракторные заводы», работающих на территории Чувашии (КТЗ). Владимир Аврелькин считает, что КТЗ не позволит «нам и в следующем году восстановить тот баланс (в транспортном машиностроении), который был обеспечен ими в 2013 году», когда они «показали очень хороший результат». «В 2014 году уже начало их (КТЗ) лихорадить, в 2015 году они вообще не работают практически», — сказал глава Минэкономразвития Чувашии.

Между тем, министр выразил надежду на то, что в 2016 году мероприятия по поддержке тракторного концерна «дадут определённый результат». «Прошла деофшоризация компании. Она была зарегистрирована в офшоре, сегодня она зарегистрирована в Чебоксарах. Это было одно из требований банков-кредиторов и правительства РФ», — добавил Владимир Аврелькин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство отгруженной продукции на четырёх предприятиях КТЗ, работающих в Чувашии, упало более чем в два раза: в январе-июле текущего года объем снижен до 3587 млн рублей (за аналогичный прошлогодний период — 9243,1 млн рублей), убыток составил 4,7 млрд рублей. Основные причины спада производства — сокращение спроса, отсутствие собственных и заёмных средств, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам, сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров. В декабре 2014 года был подписан протокол наблюдательного совета Внешэкономбанка о реструктуризации задолженности расчётов концерна до 2020 года по синдицированному и стабилизационному кредитам. Напомним также, в мае КТЗ на месяц приостанавливал работу в связи с нехваткой финансовых средств.

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Тракторный концерн в Чувашии приостановил работу

Министр также акцентировал внимание на том, что резко снизился общий объём заказов на поставку продукции от чувашских производителей. Если на 1 ноября 2014 года он составлял 42 млрд рублей, то на 1 ноября 2015 года законтрактованность упала до 21 млрд рублей. Ситуацию может усложнить сокращение инвестиционных расходов стратегических партнёров. По словам Владимира Аврелькина, доля поставок чувашских предприятий в адрес стратегических партнеров составляет порядка 40% в общем объёме поставок.

«Серьёзную обеспокоенность для всех секторов» экономики вызывает доступность кредитных ресурсов, а также увеличение затрат на производство. По словам министра, сегодня с ростом тарифов, кредитных нагрузок и затрат на производство расходы в организациях, занятых производством машин и оборудования, увеличились на 7%, транспортных средств — на 14%. При этом цены на продукцию остались неизменными.

Говоря об «определённом оптимизме», Владимира Аврелькин отметил, что «сокращение затрат на инвестиционные программы носит сбалансированность за счёт производства импортозамещающей продукции». «Проглядывается улучшение ситуации по химическим предприятиям» — здесь сказывается девальвация рубля и замещение продукции. Также хорошая динамика по предприятиям гособоронзаказа: объём заказов прогнозируется с ростом на 15−20% к уровню 2015 года. «Достаточно уверенное исполнение бюджета» позволяет прогнозировать сельское хозяйство (темпы роста АПК предполагаются на уровне 2,5%).

«Очень-очень амбициозные» цели поставлены по жилищному строительству (планы — 869 тыс. кв. метров). На выполнение объёмов может повлиять нехватка свободных участков под застройку, девальвация рубля и рост ставки по ипотечным кредитам (в настоящее время ставка составляет от 10% до 18%). С учётом того, что 70% покупателей берут ипотеку, то «есть опасения, что это не позволит достаточно уверенно говорить о том, что спрос населения будет сохранен хотя бы на уровне 2015 года», считает министр.