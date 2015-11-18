Ереван, 18 ноября, 2015, 15:18 — ИА Регнум. В преддверии референдума по изменению конституции Армении бывший президент страны Роберт Кочарян дал интервью DW. В нем он пояснил свою позицию по этому вопросу, рассказал о том, от кого зависит урегулирование нагорно-карабахского конфликта, подвел первые итоги интеграционного выбора Армении и дал прогноз развития отношений Еревана с ЕС.

2rd.am Роберт Кочарян

На вопрос о том, чем вызвана его резкая критика проекта изменений основного закона, Кочарян заявил, что Армения как полупрезидентская республика более функциональна. «Создается конституция, при которой конституционно гарантируется парламентское большинство одной какой-то партии. Это нечто, что не имеет опыта применения, во всяком случае в странах с развитой демократией. И я думаю, здесь кроются очень большие риски. У меня такое ощущение, что есть попытка создания новой руководящей направляющей силы. К чему это приводит, наш собственный опыт достаточно хорошо показывает», — отметил Кочарян.

По его словам, преимущество парламентской республики именно в том, что много партий могут быть представлены в парламенте, договариваться, находить какие-то компромиссные решения по наиболее злободневным вопросам. «Сейчас вроде бы мотивация и объяснения конституционной реформы в том, что президентская власть централизована, надо ее децентрализовать. Но это не децентрализация, это централизация в рамках одной партии», — подчеркнул бывший президент.

Отвечая на вопрос о том, является ли обострение ситуации на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики проявлением слабости Минской группы ОБСЕ, Кочарян отметил, что посредники тут ни при чем, если стороны конфликта или одна из сторон в недостаточной мере осознают необходимость поддерживания режима прекращения огня.

«Обратите внимание на формат посредников — США, Россия и Франция, за спиной которой стоит Евросоюз. Можно ли было придумать более солидный формат посредников? Вряд ли. Так что проблема скорее в ожиданиях и мотивациях сторон конфликта. Что они ожидают от прекращения огня и чего — от урегулирования конфликта вообще? Достаточно просто посмотреть на выступления официальных лиц Азербайджана за последние два-три года, и в них прозвучат ответы на вопросы, почему сегодня стреляют на линии соприкосновения, почему реально нет прекращения огня и почему калибр применяемого вооружения растет», — заявил Кочарян.

По его мнению, в связи с противостоянием между Россией и Западом, энтузиазм во взаимодействии между странами-посредниками должен поубавиться. «Но Россия и Запад продолжают сотрудничать по целому ряду других направлений, и я очень надеюсь, что нагорно-карабахское урегулирование одно из таких направлений», — отметил экс-президент Армении, добавив, что ключ от мирного урегулирования не лежит в Москве или в Вашингтоне, а в Баку, Степанакерте и Ереване.

Роберт Кочарян также высказал уверенность, что если заявления армянских властей об ответных действиях будут оставаться словами, то стрелять точно будут больше. «Это ситуация, при которой реальное прекращение огня может соблюдаться при ощущении сторон о том, что есть некий паритет, есть некое равновесие и полномасштабная война рискованна», — подчеркнул бывший глава государства.

Говоря о вступлении Армении в ЕАЭС, Кочарян заявил, что ожидания Армении от вступления в союз не оправдались. По словам бывшего президента, из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару, санкций, усилий российских властей по импортозамещению «праздник для армянского бизнеса, очевидно, не состоялся». «Нашим властям нужно крайне активно и креативно подходить к этой ситуации и понимать, что на блюдечке никто хорошую жизнь не преподнесет. Ни Таможенный союз, ни ЕС, ни какие-то ассоциативные соглашения. То есть куда бы ты ни вступал, управление твое должно быть эффективным, условия ведения бизнеса для твоих бизнесменов должны быть эффективными, ты должен поощрять экспортную составляющую своей экономики. Тогда будет возможно реально найти свое место в большом экономическом пространстве», — отметил Кочарян.

Комментируя развитие отношений Армении с Евросоюзом, Кочарян напомнил, что не был сторонником подписания ассоциативного соглашения с ЕС в том виде, в котором оно предполагалось, потому, что некоторые его положения были геополитически чувствительны для других партнеров Армении: «Когда Армения вошла в этот процесс вместе с Молдовой, Украиной и Грузией, для которых был совершенно очевидный заявленный внешнеполитический и приоритетный выбор — вхождение в ЕС, то в этой компании чувствительность геополитическая увеличилась в разы».

Второй президент Армении также высказал уверенность в том, что ущерб, который был нанесен репутации Армении в результате пируэта в течение одного дня, совершенно неожиданного как для европейцев, так и для армянского общества, Армения еще долго будет ощущать.

«Конечно, не стоило тогда так глубоко входить в этот процесс, чтобы оказаться в итоге совершенно в другом месте», — подытожил Роберт Кочарян.