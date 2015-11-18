Вильнюс, 18 ноября, 2015, 15:15 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 18 ноября, на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса наблюдала за ходом военных учений НАТО «Железный меч — 2015», в которых участвуют более 2 тыс. военнослужащих из 9 стран — членов НАТО и Грузии, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы Литвы.

lrp.lt Бинокль с антибликовой оптикой

Это — крупнейшие в этом году полевые учения в Литве, в ходе которых литовские военные вместе с союзниками отрабатывают действия и готовятся к коллективной обороне в рамках статьи 5 Североатлантического договора. Такие учения запланированы и в следующем году, на них будет оцениваться готовность призывников.

«Угрозы нашей безопасности побудили нас прилагать еще больше усилий для укрепления своей обороноспособности. Мы должны быть готовы к любым угрозам и постоянно повышать уровень координации действий с нашими союзниками. Основа единого и сильного НАТО — коллективная оборона, так как, объединив силы, мы можем ответить на все угрозы», — считает Грибаускайте.

Как отметила президент Литвы, учения НАТО в Литве свидетельствуют о том, что Альянс уделяет большое внимание безопасности региона и серьезно относится к возникающим здесь угрозам. Проводимые в Литве учения не только помогают оценить взаимодействие военнослужащих стран НАТО, но и способствуют повышению боеготовности Литовской армии, уровня ее обеспечения и модернизации, подчеркнула она.

На данный момент в Литве проходят 5 национальных и международных учений, в ходе которых литовские военнослужащие отрабатывают свои навыки.

Учения «Железный меч» проводятся второй год подряд. В них участвуют 9 стран НАТО — Литва, Польша, Венгрия, США, Канада, Латвия, Чехия, Германия, Великобритания, а также Грузия.