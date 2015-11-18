Баку, 18 ноября, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Суммарный размер материального ущерба, нанесенного Азербайджану Арменией в результате нагорно-карабахского конфликта, составляет 818,88 млрд долларов США. Об этом говорится в представленном 18 ноября отчете Рабочей группы по подсчету ущерба, нанесенного Азербайджану в результате «армянской агрессии».

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Подсчет «ущерба» еще не закончен. Как сообщает Trend, «не исключено, что объем нанесенного ущерба возрастет».

Азербайджан намерен поднять этот вопрос на международном уровне и потребовать от Армении компенсации.

Напомним, что в 2010 году общую стоимость нанесенного Арменией Азербайджану по тогдашним предварительным и не до конца установленным данным Баку оценивал в порядка 22 млрд долларов США. Таким образом, за 5 лет оценка ущерба возросла в десятки раз.