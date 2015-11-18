Калуга, 18 ноября, 2015, 14:31 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября — в день рождения Деда Мороза — в почтамтах Калужской области открылись специальные почтовые ящики для сбора писем главному новогоднему волшебнику. В Калуге специальный почтовый ящик расположен в почтовом отделении по адресу площадь Старый Торг, д. 7. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото калужского филиала «Почты России»

По ее словам, чтобы письмо нашло своего адресата, необходимо правильно указать адрес и индекс Деда Мороза: 162 390, город Великий Устюг, Вологодская область, дом Деда Мороза. Для получения ответного письма на конверте также необходимо написать обратный адрес и индекс. Письма в маркированных конвертах можно сразу опускать в почтовый ящик, а на простые конверты нужно наклеить марку. Тариф для отправки простого письма по России — 17 рублей.

Калужский филиал «Почты России» обращает внимание на то, что встречаются дизайнерские конверты с изображением, стилизованным под почтовую марку, пересылку письма в таких конвертах также необходимо оплачивать марками.

Почтовые ящики для писем Деду Морозу пользуются популярностью среди калужан, а опускание письма в такой почтовый ящик превращается для ребенка в настоящий ритуал.

Напомним, официальным днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге и была выбрана самими детьми в 2005 году. Сегодня в Великом Устюге загораются огни на первой новогодней елке нашей страны и открывается почтовый ящик Деда Мороза. Официальный почтовый адрес новогодний волшебник получил в 1999 году, когда была образована его резиденция.