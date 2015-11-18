Москва, 18 ноября, 2015, 14:36 — ИА Регнум. Взрывное устройство, подорвавшее российское судно А-321 над Синаем, изготовлено из тех же материалов, из которых изготавливают снаряды промышленным способом: взрывчатое вещество, вероятно, пластит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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«Вероятно, это была одна из разновидностей пластита», — сообщил он. Бомба взорвалась с использованием часового механизма.

Подозрение на соучастие в теракте падает на работников аэропорта города Шарм-эл-Шейх (Египет), которые имели доступ к самолёту и знали, когда лучше пронести снаряд. Обращает на себя внимание точность расчётов террористов. «Расчет террористов оказался точным, бомба взорвалась, когда самолет набрал высоту», — сообщил источник.