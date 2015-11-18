Москва, 18 ноября, 2015, 13:10 — ИА Регнум. Глава Минспорта Виталий Мутко заявил, что факты, представленные в отчете комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допингу, собирались и при помощи прослушки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. «Многие нюансы и много информации были собраны на основании скрытых камер, записей, использовалась прослушка, то есть не по нашим законам», — заявил Мутко в Госдуме.

zhuchkam.net Скрытая камера

«Мне кажется, что международный спортивный институт повторяет историю в футболе. Комиссия продолжает давать оценки, давить на те институты, которые должны принимать решения», — отметил министр.

Комиссия WADA в ноябре обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и отстранила российских легкоатлетов от участия в соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2016.