Москва, 18 ноября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ливана Джебраном Басилем заявил журналистам, что убийство граждан РФ на борту A321 «Когалымавиа» равносильно нападению на страну.

Виктор Васнецов. Один в поле воин. 1914

По его словам, Москва намерена задействовать для своей защиты «все меры». Со своей стороны глава МИД Ливана Джебран Басиль отметил, что теракты, затронувшие Францию и Россию, показали, что терроризм — это глобальная угроза, с которой необходимо бороться сообща.

Лавров отметил, что на основании статьи 51 Устава ООН право на самооборону будет реализовываться всеми доступными средствами — политическими, военными, и по линии специальных служб и разведки.

Напомним, Джебран Басиль прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 19 ноября. На пресс-конференции главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии, а также противодействие новым вызовам и угрозам. Стороны также обсуждали двусторонние отношения Москвы и Бейрута.