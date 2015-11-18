Лавров: Теракт на борту А321 равносилен нападению на страну
Москва, 18 ноября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ливана Джебраном Басилем заявил журналистам, что убийство граждан РФ на борту A321 «Когалымавиа» равносильно нападению на страну.
По его словам, Москва намерена задействовать для своей защиты «все меры». Со своей стороны глава МИД Ливана Джебран Басиль отметил, что теракты, затронувшие Францию и Россию, показали, что терроризм — это глобальная угроза, с которой необходимо бороться сообща.
Лавров отметил, что на основании статьи 51 Устава ООН право на самооборону будет реализовываться всеми доступными средствами — политическими, военными, и по линии специальных служб и разведки.
Напомним, Джебран Басиль прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 19 ноября. На пресс-конференции главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии, а также противодействие новым вызовам и угрозам. Стороны также обсуждали двусторонние отношения Москвы и Бейрута.