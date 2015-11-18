Элиста, 18 ноября, 2015, 12:44 — ИА Регнум. В Калмыкии 5 декабря объявлен не рабочим днем. Соответствующий указ подписал главы республики Алексей Орлов. Именно этот день в текущем году объявлен днем национального праздника Зул, передает корреспондент ИА REGNUM. А так как праздничные мероприятия выпадают на субботу, выходные для жителей Калмыкии продлятся до вторника, 8 декабря.

khurul.ru В Центральном хуруле Калмыкии прошел предпраздничный молебен

Празднование Зул — калмыцкого Нового года связано с именем ламы Зонкавы (Цзонкапы), который жил в Тибете в конце XIV века. В этот день в хурулах совершаются специальные обряды и подношения лампадами и цветами. Накануне праздника священнослужители проводят обряд продления жизни — Насн уутлх, который особенно рекомендуется людям, которые по восточному календарю родились в тот же год, что и наступающий (2016 год будет годом огненной обезьяны — прим. ИА REGNUM).

Зул принято отмечать в домашнем кругу. В канун праздника готовили угощение, пекли борцоки. Из крутого теста делали две продолговатые формы в виде лодочек, в которых устанавливали приготовленные фитили по числу лет на каждого члена семьи, к которым прибавляли по одной соломинке сверху. С появлением на небе первых звезд, фитили поджигали. Все члены семьи шепотом читали молитву, призывали духов. Этот день считается единым днем рождения для всех калмыков, каждому прибавляется один год жизни.

Добавим, что уже на прошлой неделе в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошел первый из предпраздничных молебнов — ритуал долгой жизни.

Напомним, в прошлом году праздник выпал на 16 декабря. Национальным праздником Калмыкии Зул стал с 2004 года.