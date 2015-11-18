Хельсинки, 18 ноября, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Ученые-генетики из из университета Хельсинки (Финляндия) открыли мутацию в гене 5-HT2B, встречающуюся примерно у 2,2% населения страны. Обладатели этой мутации после употребления большого количества алкоголя становятся агрессивными, говорится в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

Цитата из к/ф «Особенности национальной охоты». реж. Александр Рогожкин. 1995. Россия Виктор Бычков, Алексей Булдаков, Вилле Хаапасало

По результатам генетического анализа, те, кому не повезло родиться с этой мутацией, являются более импульсивными и в трезвом состоянии. Кроме того, они чаще страдают от проблем с недостатком самоконтроля, маниакально-депрессивного синдрома и прочих аффективных расстройств.

Данные, использованные в анализе, были накопленным в ходе наблюдений за семьями тихих и буйных алкоголиков в прошлые годы. Выяснилось, что у буйно себя ведущих финнов есть необычная версия гена 5-HT2B, который отвечает за сборку так называемых серотониновых рецепторов типа 2B.

Они позволяют нейронам реагировать на молекулы серотонина — сигнального вещества, отвечающего за передачу сигналов между клетками мозга. Мутация в гене 5-HT2B каким-то образом вызывает нарушения в передаче серотониновых сигналов — и ее обладатели становятся буйными и агрессивными под воздействием алкоголя.