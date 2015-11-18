Ярославль, 18 ноября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. В центре Ярославля появился очередной новый монумент. Это памятник герою-пожарному, он установлен перед зданием Главного управления МЧС России по Ярославской области, исторически пожарного депо, построенного в 1911 году в стиле модерн по проекту архитектора Саренко. Памятник не новый — раньше он стоял около музея пожарного дела на Силикатном шоссе, вдали от исторического центра города. В последние несколько лет город, имеющий статусы объекта Всемирного наследия и достопримечательного места заполнили подчас весьма сомнительные памятники.

ИА REGNUM Аллея военных финансистов-героев

Настоящий скандал вызвала установка бюста императору Александру II в мукомольном переулке. К главной улице — Большой Октябрьской он повернут… затылком. К этому месту император не имеет никакого отношения.

Памятник появился по инициативе службы судебных приставов, поставивших однотипных Александров (указом царя создана данная служба в России) в разных местах. Между тем бюст стоит перед церковью Димитрия Солунского XVII века, построенной в честь небесного покровителя Дмитрия Донского. Первый храм на этом месте был поставлен после Куликовской битвы, вероятно, в память о погибших в ней ярославцах.

«Россия легко и подчас агрессивно расстается со своим прошлым и так же легко, но не всегда толково это прошлое актуализирует. То, что новые памятники появляются, это, в принципе, нормально. Хорошо, что есть люди и организации, которые проявляют инициативу. Но городские власти должны уметь объяснить авторам идей, что существует сложившаяся культурная среда, в которую эти памятники должны органично вписываться. Это касается и выбора места, и ракурса, в котором памятник предстает горожанам. Боюсь, бюст Александра II не станет ярославской достопримечательностью, поскольку царь повернулся к людям затылком», — считает доктор искусствоведения, член Общественной палаты Ярославля Татьяна Злотникова.

Не меньшие дискуссии вызвал монумент военным финансистам. Его поставили рядом с другой церковью XVII столетия (а именно ими по праву гордится Ярославль) — Николы Мокрого. На монументе запечатлен эпизод: два финансиста считают деньги в полевых условиях. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Стоит ли подчеркивать материальную сторону Победы? Наверное, памятник неплохо бы смотрелся на плацу расположенного по соседству военного института, но тот сменил профиль: из финансового стал ракетным. По неофициальной версии выпускники финансового института, многие из которых традиционно занимают высокие посты во властных структурах и в армии, решили так увековечить свою «альма-матер».

«Ситуацию я могу охарактеризовать как полный беспредел. В Ярославле легче поставить памятник, чем, к примеру, повесить на дом мемориальную табличку. Все делается без учета мнения экспертного сообщества. Фактически нет правовых актов, которые бы регламентировали эту сферу. Я считаю, что необходимо создавать положение об объектах монументального искусства и четко его придерживаться. Почему памятник военным финансистам установлен не в том месте? Фактически это мемориал, а рядом сложившаяся рекреационная зона, парк. Это все равно, что поставить карусели рядом с Леонтьевским кладбищем», — считает архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Подобная ситуация и с монументом, изображающим Георгия Победоносца в сквере на проспекте Ленина. Он посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Нельзя не вспомнить, что Георгий Победоносец — покровитель Москвы и изображен на ее гербе. Кроме того, в сквере, где он установлен, есть еще один памятник — маршалу Федору Толбухину, с которым святой Георгий резко контрастирует по стилю.

«Несомненно, стоит чтить память погибших. Но у каждой профессии есть свой небесный покровитель. А некоторые святые покровительствуют сразу многим профессиям. К примеру, памятник святителю Николаю могли бы поставить и экскурсоводы, и моряки, и предприниматели. Что будет, если каждый «цех» захочет возвести такой монумент? Подобные «ведомственные» памятники лучше, наверное, ставить где-то во дворах административных зданий. В Ярославль приезжают тысячи туристов, и им интересно видеть памятники, связанные с городом, с местной историей, с городскими легендами и людьми, которые здесь жили. А когда они видят то же, что есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Иваново, теряется особый дух исторического города», — полагает экскурсовод, кандидат исторически наук Мария Александрова.

Вопросы вызывает и монумент святым Петру и Февронии Муромским на Первомайском, бывшем Казанском бульваре. Точно такие же памятники были установлены в нескольких российских городах. В то время как ярославским святым покровителям города (князья Федор, Давид и Константин) памятника нет. Вспоминается советская традиция установки типовых бюстов вождей. Другой подобный пример — скульптура медведя, подарок Зураба Церетели. Это почти точная копия скульптуры, установленной в русле реки Неглинки около Московского Кремля. Еще один медведь стоит на Первомайской улице под стеной древнего Спасо-Преображенского монастыря. Он очень нравится туристам тем, что раз в час издает грозный рык. К сожалению, художественный уровень скульптуры на порядок ниже архитектурных шедевров центра Ярославля.

Совсем рядом есть еще один памятник: героям Евгения Леонова и Леонида Куравлева из снимавшегося в Ярославле фильма «Афоня». Это один из редких в последнее время случаев, когда монумент более или менее удачно вписан в окружающую среду: он стоит не на центральной улице, а во дворах. Где и происходило действие многих культовых эпизодов знаменитой советской комедии.

В постсоветскую эпоху Ярославль обрел несколько памятников высокого художественного уровня: это «Троица» Николая Мухина на Стрелке, Леонид Собинов перед филармонией Елены Пасхиной, ее же Постовой на месте бывшей Романовской заставы, восстановленный Демидовский столп на площади Челюскинцев. Ситуация резко изменилась после 2009 года, когда в городе была упразднена должность главного архитектора. Монументальное творчество приняло хаотичный характер: памятники стали ставить бизнесмены, чтобы привлечь туристов или гостей в свои заведения, или руководители федеральных структур в регионе. Художественный уровень монументов не контролирует никто, кроме заказчика, дающего деньги. Городская власть и культурная элита Ярославля полностью утратили инициативу в вопросе формирования эстетики городской среды. Между тем сами художники уверены: новые памятники городу нужны. Весь вопрос в качестве заказа.

«Я считаю, что чем больше парковой скульптуры в городе, тем больше город от этого выигрывает. Когда появляется скульптура, вокруг нее, как правило, образуется благоустроенное пространство. По этому пути идут все европейские города. Каждый большой город раз в несколько лет проводит скульптурный пленер: приглашаются хорошие скульпторы, им платятся небольшие деньги, дается материал, как правило, камень, а работа остается в подарок городу. К сожалению, в Ярославле такого пока нет. По моему предложению Олег Жаров эту идею реализовал в селе Вятском, и получилось очень неплохо», — говорит народный художник России Николай Мухин.