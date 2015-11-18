Где в России больше откладывают на «черный день»?!
Москва, 18 ноября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. Жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера имеют самые большие накопления в банках, а на Кавказе люди не спешат складывать деньги на депозиты. Таковы данные рейтинга регионов России по объему вкладов (депозитов) физических лиц в расчете на душу населения, составленного аналитиками агентства деловой информации Top-RF по данным Центробанка РФ.
На первом месте рейтинга ожидаемо оказалась Москва, жители которой хранят в банках 7 953 040 млн рублей. В пересчете на одного человека получилась сумма в 652 000 рублей.
Довольно далеко по части накоплений от москвичей отстали жители Северной столицы. В Санкт-Петербурге на депозитах размещено всего 1 581 675 млн рублей, что составляет в среднем 305 000 рублей на человека.
В пятерку регионов с наиболее большими накоплениями в банках в расчете на душу населения вошли также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (217 000 руб. на человека), Магаданская (212 000 руб. на человека) и Сахалинская области (177 000 руб. на человека).
Мурманская область (165 000 руб. на человека) оказалась на седьмом месте, Московская (149 000 руб. на человека) — на девятом.
Примечательно, что среди северных регионов страны на 11-м месте рейтинга затесалась Самарская область, где, судя по данным Центробанка, на депозитах размешены 468 065 млн рублей, то есть 146 000 рублей в среднем на каждого жителя.
А вот жители Северного Кавказа не хранят деньги в банках. Так в Чеченской республике на душу населения приходится всего 6 000 рублей вкладов, в Республике Ингушетия — 8 000 рублей, в Дагестане — 16 000 рублей.
В последней пятерке рейтинга оказались также Республики Тува (18 000 руб. на 1 человека) и Крым (21 000 руб. на человека).
Топ 20 регионов России по вкладам (депозитам) физических лиц на душу населения с наибольшими накоплениями в банках
(по данным Центробанка на 1.10.2015 г.)
№
Регион
Всего, млн руб.
В среднем на человека, руб.
1
г. Москва
7 953 040
652 000
2
г. Санкт-Петербург
1 581 675
305 000
3
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
349 532
217 000
4
Магаданская область
31 455
212 000
5
Сахалинская область
86 438
177 000
6
Камчатский край
54 900
173 000
7
Мурманская область
126 547
165 000
8
Чукотский автономный округ
7 775
154 000
9
Московская область
1 078 865
149 000
10
Ямало-Ненецкий автономный округ
80 093
148 000
11
Самарская область
468 065
146 000
12
Хабаровский край
190 840
143 000
13
Калининградская область
134 581
139 000
14
Ненецкий автономный округ
5 956
137 000
15
Свердловская область
546 107
126 195
16
Приморский край
243 163
125 775
17
Ярославская область
157 837
124 000
18
Тюменская область без авт. окр.
176 195
123 000
19
Новосибирская область
335 445
122 000
20
Республика Татарстан (Татарстан)
454 978
118 000
Топ 10 регионов России по вкладам (депозитам) физических лиц с наименьшими накоплениями в банках
№
Регион
Всего, млн руб.
В среднем на человека, руб.
76
г. Севастополь
13 395
34 000
77
Кабардино-Балкарская Республика
27 269
32 000
78
Республика Алтай
6 513
30 000
79
Республика Калмыкия
7 278
26 000
80
Карачаево-Черкесская Республика
11 465
24 000
81
Республика Крым
39 785
21 000
82
Республика Тува
5 752
18 000
83
Республика Дагестан
47 082
16 000
84
Республика Ингушетия
3 648
8 000
85
Чеченская Республика
8 263
6 000
Список всех регионов России по вкладам физических лиц
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
г. Москва
7 953 040
652 000
2
Московская область
1 078 865
149 000
3
Ярославская область
157 837
124 000
4
Воронежская область
255 241
109 000
5
Белгородская область
165 243
107 000
6
Калужская область
107 563
106 000
7
Владимирская область
138 760
99 000
8
Рязанская область
105 779
93 000
9
Тульская область
137 886
91 000
10
Ивановская область
92 390
89 000
11
Липецкая область
100 799
87 000
12
Тверская область
114 498
87 000
13
Костромская область
52 555
80 000
14
Смоленская область
74 013
77 000
15
Орловская область
57 897
76 000
16
Курская область
78 858
71 000
17
Брянская область
81 078
66 000
18
Тамбовская область
66 364
62 000
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
10 818 668
278 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
г. Санкт-Петербург
1 581 675
305 000
2
Мурманская область
126 547
165 000
3
Калининградская область
134 581
139 000
4
Ненецкий автономный округ
5 956
137 000
5
Республика Коми
99 433
115 000
6
Архангельская область без авт. окр.
118 826
104 000
7
Вологодская область
112 394
94 000
8
Республика Карелия
56 169
89 000
9
Новгородская область
49 460
80 000
10
Ленинградская область
125 680
71 000
11
Псковская область
43 800
67 000
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2 454 522
177 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Краснодарский край
545 329
100 000
2
Ростовская область
373 182
88 000
3
Волгоградская область
198 620
78 000
4
Астраханская область
65 859
64 000
5
Республика Адыгея (Адыгея)
16 763
37 000
6
Республика Калмыкия
7 278
26 000
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 207 030
86 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Ставропольский край
188 374
67 000
2
Республика Северная Осетия — Алания
29 269
42 000
3
Кабардино-Балкарская Республика
27 269
32 000
4
Карачаево-Черкесская Республика
11 465
24 000
5
Республика Дагестан
47 082
16 000
6
Республика Ингушетия
3 648
8 000
7
Чеченская Республика
8 263
6 000
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
315 369
33 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Самарская область
468 065
146 000
2
Республика Татарстан (Татарстан)
454 978
118 000
3
Нижегородская область
369 429
113 000
4
Пермский край
261 393
99 000
5
Саратовская область
204 191
82 000
6
Ульяновская область
90 929
72 000
7
Республика Башкортостан
283 120
70 000
8
Удмуртская Республика
106 325
70 000
9
Чувашская Республика — Чувашия
86 008
69 000
10
Оренбургская область
136 047
68 000
11
Кировская область
87 965
67 000
12
Пензенская область
89 830
66 000
13
Республика Мордовия
48 089
59 000
14
Республика Марий Эл
38 772
56 000
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2 725 142
92 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
349 532
217 000
2
Ямало-Ненецкий автономный округ
80 093
148 000
3
Свердловская область
546 107
126 000
4
Тюменская область без авт. окр.
176 195
123 000
5
Челябинская область
306 737
88 000
6
Курганская область
40 172
46 000
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 498 836
122 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Новосибирская область
335 445
122 000
2
Томская область
101 205
94 000
3
Красноярский край
237 454
83 000
4
Иркутская область
193 333
80 000
5
Омская область
154 885
78 000
6
Кемеровская область
206 692
76 000
7
Алтайский край
131 214
55 000
8
Республика Хакасия
25 543
48 000
9
Забайкальский край
50 879
47 000
10
Республика Бурятия
40 136
41 000
11
Республика Алтай
6 513
30 000
12
Республика Тыва
5 752
18 000
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 489 049
77 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
Магаданская область
31 455
212 000
2
Сахалинская область
86 438
177 000
3
Камчатский край
54 900
173 000
4
Чукотский автономный округ
7 775
154 000
5
Хабаровский край
190 840
143 000
6
Приморский край
243 163
126 000
7
Амурская область
65 641
81 000
8
Республика Саха (Якутия)
75 006
78 000
9
Еврейская автономная область
10 183
60 000
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
765 400
123 000
№
Регион
Всего, млн. руб.
В среднем на человека, руб.
1
г. Севастополь
13 395
34 000
2
Республика Крым
39 785
21 000
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
53 180
23 000