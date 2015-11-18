Москва, 18 ноября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. Жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера имеют самые большие накопления в банках, а на Кавказе люди не спешат складывать деньги на депозиты. Таковы данные рейтинга регионов России по объему вкладов (депозитов) физических лиц в расчете на душу населения, составленного аналитиками агентства деловой информации Top-RF по данным Центробанка РФ.

Советский плакат

На первом месте рейтинга ожидаемо оказалась Москва, жители которой хранят в банках 7 953 040 млн рублей. В пересчете на одного человека получилась сумма в 652 000 рублей.

Довольно далеко по части накоплений от москвичей отстали жители Северной столицы. В Санкт-Петербурге на депозитах размещено всего 1 581 675 млн рублей, что составляет в среднем 305 000 рублей на человека.

В пятерку регионов с наиболее большими накоплениями в банках в расчете на душу населения вошли также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (217 000 руб. на человека), Магаданская (212 000 руб. на человека) и Сахалинская области (177 000 руб. на человека).

Мурманская область (165 000 руб. на человека) оказалась на седьмом месте, Московская (149 000 руб. на человека) — на девятом.

Примечательно, что среди северных регионов страны на 11-м месте рейтинга затесалась Самарская область, где, судя по данным Центробанка, на депозитах размешены 468 065 млн рублей, то есть 146 000 рублей в среднем на каждого жителя.

А вот жители Северного Кавказа не хранят деньги в банках. Так в Чеченской республике на душу населения приходится всего 6 000 рублей вкладов, в Республике Ингушетия — 8 000 рублей, в Дагестане — 16 000 рублей.

В последней пятерке рейтинга оказались также Республики Тува (18 000 руб. на 1 человека) и Крым (21 000 руб. на человека).

Топ 20 регионов России по вкладам (депозитам) физических лиц на душу населения с наибольшими накоплениями в банках

(по данным Центробанка на 1.10.2015 г.)

№

Регион

Всего, млн руб.

В среднем на человека, руб.

1

г. Москва

7 953 040

652 000

2

г. Санкт-Петербург

1 581 675

305 000

3

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

349 532

217 000

4

Магаданская область

31 455

212 000

5

Сахалинская область

86 438

177 000

6

Камчатский край

54 900

173 000

7

Мурманская область

126 547

165 000

8

Чукотский автономный округ

7 775

154 000

9

Московская область

1 078 865

149 000

10

Ямало-Ненецкий автономный округ

80 093

148 000

11

Самарская область

468 065

146 000

12

Хабаровский край

190 840

143 000

13

Калининградская область

134 581

139 000

14

Ненецкий автономный округ

5 956

137 000

15

Свердловская область

546 107

126 195

16

Приморский край

243 163

125 775

17

Ярославская область

157 837

124 000

18

Тюменская область без авт. окр.

176 195

123 000

19

Новосибирская область

335 445

122 000

20

Республика Татарстан (Татарстан)

454 978

118 000

Топ 10 регионов России по вкладам (депозитам) физических лиц с наименьшими накоплениями в банках

№

Регион

Всего, млн руб.

В среднем на человека, руб.

76

г. Севастополь

13 395

34 000

77

Кабардино-Балкарская Республика

27 269

32 000

78

Республика Алтай

6 513

30 000

79

Республика Калмыкия

7 278

26 000

80

Карачаево-Черкесская Республика

11 465

24 000

81

Республика Крым

39 785

21 000

82

Республика Тува

5 752

18 000

83

Республика Дагестан

47 082

16 000

84

Республика Ингушетия

3 648

8 000

85

Чеченская Республика

8 263

6 000

Список всех регионов России по вкладам физических лиц

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

г. Москва

7 953 040

652 000

2

Московская область

1 078 865

149 000

3

Ярославская область

157 837

124 000

4

Воронежская область

255 241

109 000

5

Белгородская область

165 243

107 000

6

Калужская область

107 563

106 000

7

Владимирская область

138 760

99 000

8

Рязанская область

105 779

93 000

9

Тульская область

137 886

91 000

10

Ивановская область

92 390

89 000

11

Липецкая область

100 799

87 000

12

Тверская область

114 498

87 000

13

Костромская область

52 555

80 000

14

Смоленская область

74 013

77 000

15

Орловская область

57 897

76 000

16

Курская область

78 858

71 000

17

Брянская область

81 078

66 000

18

Тамбовская область

66 364

62 000

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 818 668

278 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

г. Санкт-Петербург

1 581 675

305 000

2

Мурманская область

126 547

165 000

3

Калининградская область

134 581

139 000

4

Ненецкий автономный округ

5 956

137 000

5

Республика Коми

99 433

115 000

6

Архангельская область без авт. окр.

118 826

104 000

7

Вологодская область

112 394

94 000

8

Республика Карелия

56 169

89 000

9

Новгородская область

49 460

80 000

10

Ленинградская область

125 680

71 000

11

Псковская область

43 800

67 000

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 454 522

177 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Краснодарский край

545 329

100 000

2

Ростовская область

373 182

88 000

3

Волгоградская область

198 620

78 000

4

Астраханская область

65 859

64 000

5

Республика Адыгея (Адыгея)

16 763

37 000

6

Республика Калмыкия

7 278

26 000

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 207 030

86 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Ставропольский край

188 374

67 000

2

Республика Северная Осетия — Алания

29 269

42 000

3

Кабардино-Балкарская Республика

27 269

32 000

4

Карачаево-Черкесская Республика

11 465

24 000

5

Республика Дагестан

47 082

16 000

6

Республика Ингушетия

3 648

8 000

7

Чеченская Республика

8 263

6 000

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

315 369

33 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Самарская область

468 065

146 000

2

Республика Татарстан (Татарстан)

454 978

118 000

3

Нижегородская область

369 429

113 000

4

Пермский край

261 393

99 000

5

Саратовская область

204 191

82 000

6

Ульяновская область

90 929

72 000

7

Республика Башкортостан

283 120

70 000

8

Удмуртская Республика

106 325

70 000

9

Чувашская Республика — Чувашия

86 008

69 000

10

Оренбургская область

136 047

68 000

11

Кировская область

87 965

67 000

12

Пензенская область

89 830

66 000

13

Республика Мордовия

48 089

59 000

14

Республика Марий Эл

38 772

56 000

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 725 142

92 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

349 532

217 000

2

Ямало-Ненецкий автономный округ

80 093

148 000

3

Свердловская область

546 107

126 000

4

Тюменская область без авт. окр.

176 195

123 000

5

Челябинская область

306 737

88 000

6

Курганская область

40 172

46 000

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 498 836

122 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Новосибирская область

335 445

122 000

2

Томская область

101 205

94 000

3

Красноярский край

237 454

83 000

4

Иркутская область

193 333

80 000

5

Омская область

154 885

78 000

6

Кемеровская область

206 692

76 000

7

Алтайский край

131 214

55 000

8

Республика Хакасия

25 543

48 000

9

Забайкальский край

50 879

47 000

10

Республика Бурятия

40 136

41 000

11

Республика Алтай

6 513

30 000

12

Республика Тыва

5 752

18 000

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 489 049

77 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

Магаданская область

31 455

212 000

2

Сахалинская область

86 438

177 000

3

Камчатский край

54 900

173 000

4

Чукотский автономный округ

7 775

154 000

5

Хабаровский край

190 840

143 000

6

Приморский край

243 163

126 000

7

Амурская область

65 641

81 000

8

Республика Саха (Якутия)

75 006

78 000

9

Еврейская автономная область

10 183

60 000

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

765 400

123 000

№

Регион

Всего, млн. руб.

В среднем на человека, руб.

1

г. Севастополь

13 395

34 000

2

Республика Крым

39 785

21 000

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

53 180

23 000