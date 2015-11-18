Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Хорватский голкипер, экс-капитан футбольного клуба «Ростов» Стипе Плетикоса побывал накануне на берегах Дона. В донской столице спортсмен, завершивший в 2014 году карьеру, болел за родную сборную в товарищеском матче Россия — Хорватия (1:3). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщили в пресс-службе желто-синих.

instagram.ru Экс-капитан ФК «Ростов» Стипе Плетикоса

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Как признался Плетикоса, он был очень рад вновь побывать в Ростове-на-Дону, пообщаться с товарищами по команде, в которой провел четыре года. Кроме того, экс-вратарь передал огромный привет футбольным болельщикам.

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Напомним, Стипе Плетикоса ранее отмечал, что четыре сезона в «Ростове» стали «важной вехой в жизни и карьере». Покидая коллектив, голкипер оставил послание игрокам и болельщикам. В нем особое внимание игрок уделил победе донской команды в Кубке России в сезоне 2013/14. «Это был исторический момент, он навсегда останется в моей памяти и моем сердце», — писал Плетикоса и 7 июня 2015 года провёл последнюю игру за донской клуб. После победного матча с «Тосно» (4:1) Плетикосу торжественно проводили. Всего в стане жёлто-синих Плетикоса провёл порядка 130 игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день футбольный клуб «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе дружины Курбана Бердыева — 30 очков. В понедельник, 23 ноября, на домашнем стадионе «Олимп-2» ростовчане проведут матч с «Уфой». 30 ноября на Кубани донская команда сразится с «Краснодаром». Заключительная игра в 2015 году запланирована на 4 декабря. В донскую столицу приедет казанский «Рубин».

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