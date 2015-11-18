Чебоксары, 18 ноября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. В Чувашии выявлена предполагаемая преступная группа, подозреваемая в продаже смертельного суррогатного алкоголя. Следствие считает, что в результате их деятельности отравились суррогатом три человека, которые позже скончались в больницах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

cap.ru Проверка предприятий торговли. Фото с сайта Минэкономики Чувашии

10, 11 и 14 ноября в больницах Чебоксар и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом умерли три человека: две девушки в возрасте 20 и 30 лет, а также 22-летний парень. Ещё один пострадавший 36-летний мужчина госпитализирован.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе комплекса мероприятий, организованных совместно с МВД по Чувашии, задержаны четверо подозреваемых.

Следователи полагают, что организатором преступного бизнеса выступил 32-летний житель города Чебоксары, являющийся генеральным директором коммерческой организации, специализирующейся на грузоперевозках. В 2015 году он привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении сотрудников полиции, в 2012 году был осуждён за причинение смерти по неосторожности 17-летней девушке. Следствие считает, что сообщниками являлись 50-летняя мать злоумышленника, 31-летняя сожительница и 33-летний знакомый, которые выполняли в незаконном бизнесе свои роли.

По версии СК, подозреваемые в отсутствие лицензии организовали в Чебоксарах и Алатыре сбыт по низким ценам спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя, который без оформления в установленном порядке приобретали за пределами Чувашии. По предварительным данным, во всех вышеописанных случаях в суррогатном алкоголе выявлено наличие метанола.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу проведено 10 обысков, в ходе которых изъято свыше 900 коробок с контрафактной спиртосодержащей продукцией. Как полагает следствие, стоимость одной такой литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла 200 рублей.

СК намерен установить все точки сбыта контрафакта, происхождение суррогата и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые должны контролировать оборот и качество алкогольной продукции.

«Приходится констатировать, что в последнее время участились случаи отравления людей суррогатным алкоголем, и этот «преступный бизнес» продолжает наращивать обороты», — отметил руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин, напомнив, что недавно в Московской области погибли несколько человек, а теперь «по вине горе-предпринимателей погибли трое молодых и здоровых людей и в Чувашии».

«Это серьезная проблема, учитывая, что оборот контрафактного алкоголя — не только потенциальная, а вполне реальная угроза для тысяч, если не сказать больше, человеческих жизней», — заявил Маркин, обращаясь к гражданам с предостережением от покупок алкоголя «в сомнительных местах и с рук, ведь под маркой дорогих брендов подчас может оказаться «смертельная подделка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам 2014 года значительно выше среднероссийского показателя была смертность от внешних причин (в РФ — 118,8 на 100 тыс. населения, в ПФО — 133,9, в Чувашии — 196,8). По сравнению с 2012 годом рост составил 3%. Наибольший удельный вес в структуре смертности от внешних причин занимают транспортные травмы (12,8%) и отравления алкоголем (6,5%).