Вашингтон, 18 ноября, 2015, 11:44 — ИА Регнум. Признание американского актёра Чарли Шина в том, что он является ВИЧ-инфицированным, вызвало реакцию у ряда его бывших любовниц: как минимум шесть из них собираются подать на актёра в суд, сообщает издание TMZ.

Цитата из к/ф «[Очень страшное кино 5». реж Малкольм Д. Ли, Дэвид Цукер. 2013. США Линдси Лохан и Чарли Шин в фильме «Очень страшное кино 5»

Женщины намерены предъявить Шину иски в причинении эмоционального вреда, мошенничестве, а также оскорблении сексуального характера. По данным издания, бывшие подруги актёра не были предупреждены о его заболевании, таким образом он обманывал их и причинил им вред.

По данным издания, Шин продолжал сексуальную жизнь, зная о своём диагнозе, и за последние два года вступал в связь с порядка 200 женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у известного американского актера Чарли Шина медики обнаружили ВИЧ. Об это сам актер заявил сегодня, 17 ноября, в эфире телеканала NBC.

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