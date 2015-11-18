Вашингтон, 18 ноября, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Совместный высококачественный снимок двух спутников Сатурна опубликован на сайте NASA. На фото видны Диана и Энцелад.

nasa.gov Энцелад

Уточняется, что аппарат «Кассини» сделал этот снимок 8 сентября 2015 года. Расстояние до Дианы составило 83 тыс. км, до Энцелада — 364 тыс. км.

Масштаб изображения Дианы 500 м на пиксель, масштаб изображения Энцелада — 2,2 км на пиксель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NASA разместило на своем официальном сайте высококачественный снимок спутника Сатурна Энцелада, изображение сделали с расстояния примерно 112 тысяч км при помощи камеры космического аппарата «Кассини».

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