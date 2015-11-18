Москва, 18 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. После 25 ноября динамика рубля будет зависеть от цен на нефть, с которыми он имеет корреляцию порядка 90%, и динамики притока/оттока капитала в РФ. Об этом ИА REGNUM сообщил аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин.

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«По нашим оценкам, сейчас наблюдается приток портфельных инвестиций в РФ, о чем свидетельствует вчерашний бурный рост российских фондовых индексов. Сегодня нерезиденты могут предъявить очень высокий спрос на российские ОФЗ, которые будет размещать Минфин в объеме 15 млрд рублей. Очевидное потепление отношений между РФ и Западом (особенно Францией на фоне борьбы с терроризмом) может привести к отмене санкций в отношении РФ (предположительно, во второй половине 2016 года)», — отметил он.

«Если в течение недели цены на нефть скорректируются в область 47 долл. за баррель по марке BRENT, то пара USD/RUB закрепится в диапазоне 62−63 (с учетом геополитического фактора)», — подчеркнул аналитик.