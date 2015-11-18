Калуга, 18 ноября, 2015, 11:02 — ИА Регнум. С минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы на Синайском полуострове началось накануне совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM, по словам главы Калужского региона Анатолия Артамонова, окончательно подтвердилось, что ее причиной стал террористический акт. В этой связи губернатор отметил важность принятия на всей территории Калужской области дополнительных мер по нейтрализации возможных диверсионно-террористических угроз. О готовности к этой работе доложили руководители силовых и профильных ведомств.

По итогам обсуждения принято решение о проведении комплекса предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, систем жизнеобеспечения, объектов инфраструктуры, транспорта, в том числе авто-, железнодорожных вокзалов и международного аэропорта «Калуга».

В регионе будет усилен контроль за миграционными потоками, а также меры противодействия проникновению на его территорию представителей зарубежных террористических и экстремистских организаций. В зоне особого внимания — безопасность образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Руководителям администраций муниципальных образований области рекомендовано обеспечить устойчивую работу систем видеонаблюдения и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», организовать осмотры мест наземного прохождения тепло-, газопроводов, энергетических систем и нежилых помещений. На контроле комиссии — готовность сил и средств, привлекаемых к минимизации и ликвидации последствий возможных угроз, а также оповещение населения в чрезвычайных ситуациях.

Анатолий Артамонов акцентировал внимание на важности организации постоянной информационно-разъяснительной работы с населением по всем вопросам жизнедеятельности, в том числе и в антитеррористической сфере. По его мнению, существенный вклад в объективное информирование калужан должно внести общество «Знание», отделения которого необходимо воссоздать во всех муниципалитетах области.

Калужский губернатор подчеркнул значимость личной ответственности глав администраций районов и городских округов региона за безопасное проживание граждан и функционирование систем жизнеобеспечения на своих территориях. «Жизнь остановить невозможно, но меры безопасности должны быть», — заключил Анатолий Артамонов.