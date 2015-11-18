Москва, 18 ноября, 2015, 10:57 — ИА Регнум. В пятницу, 20 ноября, состоится совместное заседание Госдумы и Совфеда по теме терроризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «В пятницу мы планируем провести совместное собрание двух палат Федерального Собрания с участием руководителей региональных законодательных собраний и представителей конфессий, и представителей ряда общественных молодежных организаций», — сообщил Нарышкин.

Скульптура «Рот Фронт». Мемориал на месте концлагеря «Саласпилс». 1967

«Тема — борьба с терроризмом. В результате хотелось бы выйти и на принятие заявления по данной теме», — указал спикер Госдумы.

Он уточнил, что планируется провести совместное заседание в Колонном зале Дома Союзов.

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Отметим, что на заседании Совфед принял заявление, где призвал все страны мира унифицировать антитеррористическое законодательство для улучшения взаимодействия в этой сфере. В целях комплексного противодействия терроризму необходимо объединить усилия всех членов международного сообщества, создать широкую коалицию государств, отрицающих насильственный экстремизм и готовых внести свой вклад в победу над общим злом. Парламентарии также настаивают на создании международного списка террористов.

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Накануне Госдума призвала парламентариев стран Европы, Северной Америки, Ближнего и Среднего Востока и других регионов мира сделать все от них зависящее для создания международной антитеррористической коалиции. «К этому нас обязывают необходимость защиты человеческих жизней и моральный долг перед жертвами террора», — отмечается в заявлении.