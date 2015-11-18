Париж, 18 ноября, 2015, 10:49 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 ноября в Париже и его пригороде террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была совершена серия терактов. В связи с этим основатель «ВКонтакте» и Telegram выразил свои соболезнования, однако в случившимся обвинил по большей части не боевиков, а власти Франции.

Скриншот записи www.instagram.com/p Павел Дуров

«Я присоединяюсь ко всем тем, кто скорбит по погибшим в самом красивом городе мира. Я думаю, что французское правительство так же ответственно за трагедию, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) виновато в случившемся, потому что это их политика и беспечность в конечном счете привели к трагедии», — написал Дуров в своем Instagram.

Также он отметил, что правительство страны взимало «безобразно высокие налоги» у трудолюбивого народа Франции и тратило их на то, чтобы вести бесполезные войны на Ближнем Востоке, а также на создание социального рая для североафриканских иммигрантов, основанного на паразитизме.

Основатель соцсети и мессенджера также добавил: «Это позор: увидеть Париж в руках социалистов, которые недальновидно портят такое красивое место. Я надеюсь, что они и их политики уйдут навсегда, и этот город будет вновь сиять своей полной красотой: безопасный, богатый и красивый».

ИА REGNUM напоминает, в понедельник, 16 ноября, первый замглавы конституционного комитета Госдумы Александр Агеев сообщил главе ФСБ Александру Бортникову, что стоит подумать об ограничении доступа к мессенджеру в России в том случае, если данные о том, что террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуются Telegram, подтвердятся.

Агеев подчеркнул, что в РФ существует много соцсетей, сервисов и мессенджеров, поэтому он не считает ударом по свободе слова и правам граждан потенциальное ограничение доступа к Telegram.

Позже основатель этого мессенджера на своей странице «ВКонтакте» отреагировал на это известие таким образом:

«Предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются террористы».