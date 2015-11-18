Париж, 18 ноября, 2015, 10:39 — ИА Регнум. В ходе полицейской спецоперации в парижском квартале Сен-Дени террористка-смертница успела привести в действие взрывчатку, закрепленную на поясе, сообщает France Presse со ссылкой на источник в полицейских кругах.

rus-obr.ru Пояс смертника

По его данным, еще один террорист ликвидирован, три человека задержаны. Женщина погибла, взорвав пояс смертника, сообщает Reuters. По предварительной информации, трое сотрудников полиции получили ранения.

Полицейский спецназ проводит операцию 18 ноября в Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября. В частности, среди них мог быть Абдельхамид Абауд — предполагаемый организатор терактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже 13 ноября произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из городских ресторанов, у стадиона Stad de France прогремели 3 взрыва. Террористы захватили театр Bataclan, где в этот момент проходил концерт популярной рок-группы. По последним данным, жертвами терактов стали 130 человек, еще около 350 получили ранения.