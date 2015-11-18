Монако, 18 ноября, 2015, 10:07 — ИА Регнум. Следователи Княжества Монако провели двухчасовой допрос российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в связи с обвинениями его во вмешательстве в частную жизнь со стороны гражданки Болгарии Тани Раппо, сообщает агентство France-Presse.

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Бизнесмен был временно задержан для дачи показаний 17 ноября. Два часа Рыболовлев отвечал на вопросы следователей о покупке им картин и других произведений искусства. Представители Рыболовлева заявили, что задержания не было — бизнесмен пришел на дачу показания добровольно в сопровождении адвоката.

Напомним, предприниматель Рыболовлев с 2003 года приобрел с помощью швейцарского арт-дилера Ива Бувье 37 картин всемирно известных мастеров — Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Марка Ротко, Анри Матисса, Огюста Родена — более чем на €2 млрд. С Бувье Рыболовлева познакомила именно Таня Раппо, позже подавшая иск о «вмешательстве в ее личную и семейную жизнь». Она также получала комиссионные с каждой проданной Рыболовлеву картины, против гражданки Болгарии ведется дело об «отмывании финансовых средств».

Российский бизнесмен заявил, что дилер своими махинациями с картинами причинил ему огромный материальный ущерб — он, по версии Рыболовлева, завышал цены на произведения искусства на десятки миллионов долларов. В расследовании дела фигурирует аудиозапись разговора, сделанная, как утверждает Раппо, без ее разрешения.