Москва, 18 ноября, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Россия сменила тактику войны с исламскими террористами в Сирии. В то время как президент РФ Владимир Путин делал заявление о том, что самолет A321 рухнул вследствие теракта, российские стратегические бомбардировщики уже наносили массированные удары по позициям ИГИЛ.

wanhuajing.com Французский атомный авианосец «Шарль де Голль» (Charles De Gaulle)

Позже, впервые за всю кампанию, Россия напрямую договорилась о военном сотрудничестве с Францией, которая после атаки на Париж заявила о своем праве на месть.

«В ближайшее время в район ваших действий подойдет французская военно-морская группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль». Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками», — сказал Путин на совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

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17 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по позициям боевиков ИГ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. На этот раз в операции была задействована российская стратегическая авиация. Отметим, что самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, оснащенные крылатыми ракетами, были использованы российской стороной в «сирийской кампании» впервые.

Более того, эти боевые машины вообще ни разу не использовались в военных кампаниях. Поэтому вторничные вылеты стали для них «боевым крещением» — стратегические бомбардировщики, так сказать, проверили в деле.

Операцию ВВС РФ уже прокомментировали в Пентагоне. Представитель американского военного ведомства Питер Кук с удовлетворением отметил, что Россия впервые заранее уведомила военных США о проведении авиаударов в Сирии.

«Насколько я понимаю, это был первый случай, когда русские заранее предоставили нам предупреждение о части своих операций. Я не могу сказать, сколько они точно дали нам времени, но это было сделано профессионально», — отметил он.