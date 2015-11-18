Россия сменила тактику войны против ИГ
Москва, 18 ноября, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Россия сменила тактику войны с исламскими террористами в Сирии. В то время как президент РФ Владимир Путин делал заявление о том, что самолет A321 рухнул вследствие теракта, российские стратегические бомбардировщики уже наносили массированные удары по позициям ИГИЛ.
Позже, впервые за всю кампанию, Россия напрямую договорилась о военном сотрудничестве с Францией, которая после атаки на Париж заявила о своем праве на месть.
«В ближайшее время в район ваших действий подойдет французская военно-морская группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль». Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками», — сказал Путин на совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
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17 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по позициям боевиков ИГ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. На этот раз в операции была задействована российская стратегическая авиация. Отметим, что самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, оснащенные крылатыми ракетами, были использованы российской стороной в «сирийской кампании» впервые.
Более того, эти боевые машины вообще ни разу не использовались в военных кампаниях. Поэтому вторничные вылеты стали для них «боевым крещением» — стратегические бомбардировщики, так сказать, проверили в деле.
Операцию ВВС РФ уже прокомментировали в Пентагоне. Представитель американского военного ведомства Питер Кук с удовлетворением отметил, что Россия впервые заранее уведомила военных США о проведении авиаударов в Сирии.
«Насколько я понимаю, это был первый случай, когда русские заранее предоставили нам предупреждение о части своих операций. Я не могу сказать, сколько они точно дали нам времени, но это было сделано профессионально», — отметил он.