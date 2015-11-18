Вашингтон, 18 ноября, 2015, 09:27 — ИА Регнум. Цены на черное золото демонстрируют положительную динамику на фоне сообщений о снижении запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 18 ноября.

panoramio.com Нефтяная скважина

Так, по состоянию на 7:24 мск стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures Europe повысилась на 0,53%, до отметки в $43,96.

Стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX повышалась на 0,8%, составив $41 за баррель.