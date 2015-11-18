Москва, 18 ноября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Битва за бюджет, длившаяся почти на месяц больше отведённого для составления основного финансового документа страны срока, переместилась из Белого дома на Охотный Ряд.

harizma-ledi.ru Сантиметр

В пятницу, 13-го ноября, Государственной думой был принят в первом чтении федеральный бюджет на 2016 год. Правительство получило 241 голос поддержки народных избранников, и это всего 15 голосов, отделивших исполнительную власть от провала. Начиная с кризисного 2009 года этот бюджет самый сложный и, можно сказать, самый худший для страны.

Утвержденный баланс бюджета составит: расходы — 16,1 трлн рублей; доходы — 13,7385 трлн рублей; дефицит — 2,36 трлн рублей, что составляет 3% ВВП.

Сам бюджет вырос на 4% по сравнению с 2015 годом, однако, с учётом прогнозируемой в следующем году инфляции (6,3%), в реальном выражении государственные расходы сократятся минимум на 2,5%. Наибольшая статья расходов, 4,45 трлн рублей (28%), направлена на социальную поддержку, она выросла на 6%, что незначительно сокращает социальную защищённость граждан. Однако это огромная в нынешних условиях сумма, которая забирает часть необходимых средств из развивающих страну статей.

На оборону правительство предлагает потратить 20% бюджета, но расходы на неё вырастут по сравнению с этим годом всего на 1%. С учётом прогнозируемой инфляции, реально военные расходы сократятся, что повлечёт за собой сокращение государственного заказа для ВПК и, следовательно, сокращение производства по всей технологической цепочке.

Сильнее всего (13%) вырастут затраты на развитие экономики. Пожалуй, это самое большое достижение экономического блока правительства в спорах с социальным блоком. Но 2,56 трлн рублей для дальнейшего развития экономики в нынешних условиях явно недостаточно.

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Все статьи автора: Максим Рева