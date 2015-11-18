Париж, 18 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. Произошедшие в ночь с 13 на 14 ноября в Париже теракты имеют несколько аспектов для анализа: внутриполитический, геополитический, анализ с точки зрения борьбы мировых кланов и т.д. Франция далеко не случайно была избрана в качестве очередной жертвы заказчиков теракта.

zastavki.com Париж. Эйфелева башня

Во-первых, во Франции самая большая мусульманская община в Европе. Соответственно, легко можно найти исполнителей теракта. Во-вторых, именно Франция неоднократно в течение последних лет становилась объектом террористических атак, поэтому очередной провал французских силовиков и спецслужб никого не удивит.

Во Франции теракт выгоден правым силам, так как дает основания как для ужесточения миграционной и иной политики, так и для мобилизации всего излишне расслабившегося французского общества.

Об этом, в частности, пишет и блогер natarintah: «Теракты 11/13 могут стать своего рода аналогом 9/11. То есть «мировое сообщество» может получить некую санкцию на некие действия. Какие? Помимо уже оговоренного усиления присутствия на Ближнем Востоке — это, с одной стороны, закрытие границ. Теперь у Европы есть повод не пускать к себе беженцев. Это уже делается во Франции. Не известно, надолго ли это будет, но по крайней мере пока есть повод задраить граничные шлюзы.

С другой же стороны — отъем прав и свобод у европейцев в угоду безопасности. Своего рода «патриотический акт» а-ля Франсе. К чему это приведет? Само собой — к повышению общеевропейского градуса антиисламских настроений, то есть скачкообразному усилению ультраправых и делегитимизации либеральной власти, которая не может защитить своих граждан. То есть теракты как никому выгодны европейским правым».

В-третьих, Сирия — бывшая колония Франции. С учетом проводимой властями Франции последние годы политики по возвращению своего влияния в бывших колониях, вполне резонно было бы со стороны заказчиков теракта ожидать и более плотного вовлечения после терактов в Париже Франции в дела в Сирии в виде проведения наземной операции. Именно об этом, кстати, заговорил такой рупор американской политики, как «Стратфор», буквально на следующий день после терактов, еще до принятия решения французским руководством.

Читайте подробнее: Теракты в Париже или реинкарнация «Гладио»

Все статьи автора: Юрий Баранчик