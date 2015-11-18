Омск, 18 ноября, 2015, 08:42 — ИА Регнум. События Омской области 17 ноября в нашем специальном обзоре.

Скриншот youtube.com/channel ЧП Омск НЛО

Приняли ракету за НЛО

В небе над Омском вечером 17 ноября пролетел необычный светящийся объект. Вскоре в интернете появились снимки этого «шарообразного тела», а омские пользователи начали выдвигать свои версии о том, что же это все-таки было.

Например, участники группы «Омск ВК» предположили, что это ракета, тестовый запуск «Тополя», НЛО и так далее. Кто-то пытался шутить, что это всего лишь «грязь на объективе» фотоаппарата.

За разъяснениями корреспондент ИА REGNUM обратился к руководителю Омского планетария Владимиру Крупко. Он рассказал, что омичи стали свидетелями запуска баллистической ракеты. «Это запуск баллистической ракеты с Капустина Яра (ракетный полигон в Астраханской области — прим. ИА REGNUM ). Старт был примерно в 18:12 по нашему времени. А если конкретнее, омичи наблюдали отделение второй ступени с зажиганием третьей через некоторое время после старта», — сказал Крупко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, подобный ажиотаж наблюдался в омских группах в соцсетях в мае текущего года. Тогда в интернете появились фотографии, сделанные в окрестностях Омска, на которых виднеется горизонтальный ряд светящихся точек. Эти изображения даже привлекли внимание британской The Daily Star. Издание тогда предположило, что на фото запечатлён момент испытания секретного оружия.

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Бюджет-2016

В Омске подходит к концу первый этап обсуждения бюджета 2016 года, сообщили ИА REGNUM в горсовете.

По словам директора департамента финансов и контроля администрации Омска Инны Парыгиной, в будущем году расходы на содержание городского совета снизятся на 10%, на содержание органов местного самоуправления и избирательной комиссии — на 5%.

Также 17 ноября на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка поступили предложения о наполнении городской казны другим способом. Представитель ЛДПР Алексей Ложкин спросил Парыгину, будет ли больше бюджет, если Омск станет субъектом Российской Федерации.

Инна Парыгина, отвечая Ложкину, отметила, что в бюджеты субъектов РФ зачисляются региональные налоги — транспортный налог, штрафы за нарушение правил дорожного движения и налог на прибыль предприятий, но добавляются полномочия в сфере образования, социальной политики и образования.

По словам чиновницы, в случае придания Омску статуса субъекта Федерации бюджет города может быть равен примерно половине бюджета Омской области, то есть составит примерно 30 млрд рублей.

«Но я считаю, что это неправильно. В России есть три города, имеющие статус субъектов Российской Федерации, и других городов не нужно. Хотя все в ваших руках», — цитирует Парыгину «Омск-Информ».

Представление ректору

В Омске прокуратура в судебном порядке требует запретить эксплуатацию здания учебного корпуса университета до получения правоустанавливающих документов.

Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, в ходе проверки прокуратура Советского округа Омска выявила нарушения земельного и градостроительного законодательства в деятельности ОмГУ им Ф. М. Достоевского.

Департамент недвижимости администрации Омска на основании договора безвозмездного пользования от 3 июня 1999 года передал вузу недостроенное нежилое здание (дом детского творчества), расположенное на ул. Нефтезаводская — 50 лет Профсоюзов. Уточняется, что данный объект университет получил для использования под учебный корпус.

В ведомстве объяснили, что в настоящее время это строение эксплуатируется без правоустанавливающих документов на земельный участок и без полученного в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Прокурор Советского округа Омска внес ректору ОмГУ представление.

Также прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать незаконными действия вуза по эксплуатации нежилого помещения без получения соответствующего разрешения и приостановить его эксплуатацию до устранения нарушений.

Кроме того, в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении четырех дел об административных правонарушениях («Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю» и «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию»).

Областное управление Росреестра оштрафовало ОмГУ на 100 тыс. рублей, а ректора вуза Алексея Якуба — на 20 тыс. рублей. Остальные два административных производства находятся на рассмотрении.

Первое судебное заседание по иску прокурора состоится в Советском районном суде Омска 30 ноября.

В вузе сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM оперативно прокомментировать не смогли. В пресс-службе ОмГУ уточнили, что руководство вуза приняло решение давать комментарии по сложившейся ситуации лишь по письменному запросу.