Село Новоегорьевское, Алтайский край, 18 ноября, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Депутат Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края, эксперт-активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Горбунов был вынужден написать несколько открытых обращений в адрес руководства региона, правоохранительных органов, а также ОНФ в связи с выявленными им фактами мошенничества и многочисленными нарушениями в подготовке к отопительному сезону.

ИА REGNUM Оголенные трубы отопления в селе Новоегорьевское

В доказательство депутат снял «снег и голые трубы» — видео-доказательства безответственности местных чиновников по сохранению тепла.

Опасения Виталия Горбунова связаны еще и с неисполнением предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности.

На видео можно увидеть, что котельные в селе Новоегорьевское почти по крышу завалены щепой и опилками. Кстати, депутат утверждает, что именно их используют в качестве топлива, а по документам проводят, как уголь.

«Правоохранительным структурам нужно обратить внимание на мошенничество, которое происходит в Алтайском крае и конкретно — в Егорьевском районе — на протяжении последних двух лет. Местная администрация и УК «Егорьевское», которая занимается отоплением, допустила то, что 3 из 4-х котельных работают на опилках, а заявляют по тарифам уголь», — заявил Валерий Горбунов.

«По факту используются в отоплении именно опилки с рубцовского лесодеревообрабатывающего комбината. Эти опилки там некуда девать. Раньше их сжигали за забором, а сейчас вывозятся в районы, вываливаются в полях, лесах, нарушая противопожарное состояние», — отмечает Валерий Горбунов на видео и демонстрирует участки, захламленные отходами лесопереработки.

Депутат утверждает, что следствием подтвержден факт замены ООО «УК «Егорьевское» угля на щепу для отопления, и что основным видом топлива в 2014—2015 году при этом заявлен каменный уголь.

«Однако уголовное дело не возбуждено, волокита продолжается», — подчеркнул Валерий Горбунов. Видео с оголенным теплопроводом было снято 5 ноября, но, как сообщил депутат корреспонденту ИА REGNUM, и по сегодняшний день утопление труб не довели до ума.

«В районе сейчас стоят не слишком большие холода, поэтому теплопатери не слишком ощущаются. Но как только придут настоящие морозы, и в домах и в административных зданиях придется включать электрические обогреватели», — пояснил депутат.

В своем заявлении он просит возбудить уголовное дело в отношение главы Администрации Егорьевского района Максима Нуйкина. «Он прикрывает мошеннические действия директора ООО «УК «Егорьевское». Из бюджета района миллионные средства идут на оплату коммерсантам, жителям района выставляют фиктивные счета за отопление. Надзор прокуратуры района формальный, явные преступления пытаются скрыть», — заявил депутат-общественник.