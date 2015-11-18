Троицкое, Алтайский край, 18 ноября, 2015, 06:49 — ИА Регнум. Жители села Талдинка остались без единственного магазина. Собственник магазина — ПО «Троицкое» — и даже владельцы автолавки отказались торговать себе в убыток из-за низкой покупательной способности селян. Об этом информирует районная газета «На земле Троицкой».

ИА REGNUM Закрывшийся магазин в с. Шатобал

Как пояснил заместитель председателя ПО «Троицкое» Сергей Сметанников, в Талдинке большинство жителей предпочитает брать товар в местном почтовом отделении, ссылаясь на то, что отовариваются в долг.

«И граждан можно понять, ведь не у всех деньги есть всегда в наличии. Но мы не можем себе позволить давать товар в долг, поскольку целиком и полностью зависим от выручки. Чтобы совсем не оставить село без магазина, попробовали организовать выездную торговлю с автолавки, делали несколько выездов, но опять столкнулись с той же проблемой — в основном с чем приезжали, с тем и уезжали назад, в лучшем случае выручка составляла порядка пяти тысяч рублей. Как-то спросил у выходящей с почты женщины, почему она сок купила там, а не в автолавке, ведь у нас дешевле, на что последняя ответила: «В долг записали», — отметил Сергей Сметанников.

По его словам, выход из сложившейся ситуации возможен только один: если жители Талдинки будут договариваться и сами, сообща делать заявку «хотя бы тысяч на двадцать — двадцать пять».

«Тогда мы бы могли раз в неделю, две или месяц, как им будет удобно, организовывать завоз всех указанных в заявке товаров, как продуктов, так и промышленных, хозяйственных групп», — отметил Сергей Сметанников. В этом случае он пообещал не делать «накруток».

«Пусть посоветуются, найдут человека, который будет формировать заявку, и мы с радостью возобновим выездную торговлю», — предложил Сергей Сметанников.

Как следует из публикации в газете «На земле Троицкой», по аналогичным причинам закрылись магазины в других селах района — Горновом, Гордеевском и Хайрюзовке. Ранее ИА сообщало о закрытии единственного магазина в с. Шатобал Солтонского района.