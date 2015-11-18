Москва, 18 ноября, 2015, 05:58 — ИА Регнум. Взрыв на борту самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом мог произойти не в багажном отделении, как предполагалось ранее, а в пассажирском салоне. Об этом 18 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

avia.pro Салон самолёта

По данным источника, эпицентр взрыва мог находиться в конце салона, где располагаются хвостовые шпангоуты. Согласно предварительной версии, бомба могла быть заложена под пассажирское сиденье у окна, её срабатывание привело к разрушению шпангоута и разгерметизации салона.

По предположению экспертов, взрывное устройство на борт самолёта, таким образом, мог занести кто-либо из сотрудников обслуживающего персонала аэропорта Шарм-эш-Шейха. Например, уборщики салона или рабочие, доставлявшие еду и багаж.

Кроме этого, эксперты ФСБ обнаружили часть фюзеляжа лайнера с пробоиной в обшивке размером в квадратный метр с выгнутым наружу краями. Согласно выводам специалистов, подобное отверстие могло образоваться в результате применения взрывчатого вещества высокой бризантности, изготовленного в заводских условиях.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября было официально объявлено о том, что причиной крушения самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове стал теракт. Как доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников, на данный момент установлено, что на борту самолёта взорвалась самодельная бомба мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. ФСБ России объявило награду в 50 млн долларов за информацию о террористах.