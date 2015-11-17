Вашингтон, 18 ноября, 2015, 01:24 — ИА Регнум. Российская сторона 17 ноября впервые уведомила американских военных о своих планах по нанесению авиаударов по позициям террористический группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, сообщает Military Times.

breakingdefense.com Пентагон.

По его словам, в Минобороны США также отметили увеличение интенсивности ударов российской авиации по территориям, подконтрольным «Исламскому государству», в последние несколько дней. «Мы приветствуем это», — сказал Кук, добавив, однако, что по данным Пентагона, часть российских ударов всё же была нанесена по сирийской оппозиции.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь отметил также, что на данный момент никаких переговоров о взаимодействии, либо координации действий в Сирии между военными России и США не ведётся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что количество боевых вылетов ВКС России в Сирии увеличилось вдвое. Это позволяет российской авиации наносить «мощные точные удары по боевикам ИГ на всю глубину территории Сирии», сказал министр.

Ранее в этот же день сообщалось, что Россия нанесла массированный удар по сирийскому городу Ракка, который считается «столицей» группировки «Исламское государство». Удар был нанесён с помощью бомбардировщиков российской дальней авиации.

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