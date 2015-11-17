Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2015, 23:45 — ИА Регнум. Американский режиссер Бретт Рэтнер и продюсер Джеймс Пэкер собираются снять биографический фильм о создателе «Тетриса» Алексее Пажитнове. Об этом сегодня сообщила газета The Tracking Board. Лента будет продюсироваться компанией RatPac. Подробности выхода фильма пока неизвестны, однако проект уже заслужил сравнение с биографической драмой «Социальная сеть» Дэвида Финчера, завоевавшей в 2011 году три премии «Оскар».

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Режиссер Бретт Рэтнер более всего известен приквелом «молчания Ягнят» «Красный Дракон» 2001 года. И картиной о выборе судьбы и американских ценностей «Семьянин» с Николосом Кейджем. Последний фильм режиссера в российском прокате — «Черная Месса» с Джонни Деппом — биографическая драма, исследующая связи организованной преступности с ФБР.

Программист Алексей Пажитнов придумал «Тетрис» в начале 80-х годов. Будучи сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР, он занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Последнее требовало создания и решения разного рода головоломок. На основе своей любимой головоломки Pentomino Puzzl, Пажитнов писал программу, где, по задумке программиста, фигуры, составленные из пяти квадратов, должны были менять положение под действием силы тяжести. Но из-за невысоких возможностей компьютеров тех лет задачу пришлось упростить — квадратов стало четыре, а не пять, и фигуры падали только вниз. Так получился легендарный «Тетрис».

Петербургский психоаналитик Евгений Крестин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, по его мнению, успех «Тетриса» обусловлен удачной метафоризацией характерной для западной культуры фантазии о любовных отношениях, в которых партнеры подходят друг другу, как «кусочки паззла». В то же время укладывание различных фигур в одинаковые ряды отражает распространенные в европейской политической мысли идеи, что всякий человек может быть успешно и с пользой встроен в общество, только нужно правильно его «повернуть». Однако временной фактор — ускорение падения фигур со временем — отражает возрастающую вплоть до невозможной сложность социального «строительства».

Игра быстро распространилась в среде академиков и ученых-компьютерщиков. Официально «Тетрис» был выпущен Академией наук в июне 1984 года и в скором времени привлек к себе внимание со стороны множества игровых разработчиков как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день существует множество версий истории патентования и лицензирования «Тетриса».

В 1989 году игра была выпущена в Америке, после чего по всему миру было продано более 70 миллионов физических копий франшизы, а также осуществлено около 100 миллионов мобильных загрузок игры.

Сам Алексей Пажитнов начал получать доходы от «Тетриса» только в 1996 году, поскольку вначале права на «Тетрис» принадлежали Академии наук — игра была создана в рабочее время на государственном компьютере. В том же году Пажитнов стал официально работать в Microsoft, а игровой ресурс GameSpot присудил советскому программисту четвертое место в списке самых влиятельных разработчиков видеоигр в истории. На продукте Microsoft, созданном при участии Пажитнова, по сей день существует специальная пометка о том, что здесь есть доля труда «того самого человека, что придумал тетрис».

The Tracking Board утверждает, что для «запоминающейся, но не рассказанной истории создания «Тетриса» найдется место на рынке. По мнению журнала, на это указывает успех Финчеровской «Социальной сети» — биографии создателя Фейсбука. А также — «современная геополитическая ситуация между Россией и Западом, делающая фильм еще более актуальным».

В сентябре прошлого года в американской прессе прошли слухи о том, что по мотивам «Тетриса» будет снят научно-фантастический фильм — речь шла о совершенно другом проекте. Вроде бы за него бралась кинокомпания Threshold Entertainment в партнерстве с Tetris Company. Однако информации о том, насколько продвинулось дело, не поступало.

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