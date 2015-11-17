Санкт-Петербург, 17 ноября, 2015, 22:48 — ИА Регнум. Полицейские не нашли опасных предметов на территории Московского вокзала Петербурга, а сейчас заняты поиском злоумышленника, совершившего ложный звонок о «заминировании» вокзала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Сообщение о возможной угрозе вокзалу и пассажирам поступило в 18:01 по телефону 02. Полиция тут же оцепила вокзал, началась эвакуация всех пассажиров и персонала из основного — «Светового» — зала Московского вокзала. Территория вокзального комплекса была обследована взрывотехниками и кинологом с собакой. Кроме того, был перекрыт выход на вокзал со станции метро «Площадь Восстания».

«В результате проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время Московский вокзал работает в штатном режиме, задержек в движении поездов нет, нарушений общественного порядка не допущено», — сообщили в транспортной полиции.

Сейчас полиция устанавливает личность звонившего. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, если это не повлекло тяжких последствий или крупного ущерба, виновный может получить до трех лет лишения свободы (ч.1 ст.207 УК РФ).

Добавим, что вечером во вторник в Петербурге закрывалась для пассажиров станция метро «Садовая». На ней был обнаружен бесхозный предмет. После того, как полицейские убедились в его безопасности, станцию открыли.