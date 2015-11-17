Дамаск, 17 ноября, 2015, 22:31 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что российский лидер Владимир Путин является единственным защитником христианской цивилизации. Об этом сирийский президент заявил сегодня, 17 ноября, в интервью французской газете Valeurs actuelles.

«Когда я смотрю на состояние мира, я понимаю, что Владимир Путин — единственный защитник христианской цивилизации, на которого можно положиться», — сказала Асад.

Кроме того, сирийский президент заявил, что не собирается уходить в отставку по требованию других стран. Возможность ухода с поста президента Сирии Асад рассмотрит только если того пожелает сирийский народ и парламент.

«Вопрос о моем уходе зависит исключительно от желания сирийского народа и парламента», — сказал Асад. При этом он добавил, что на международных конференциях вопрос его отставки не рассматривается.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Поддерживаемые Западом оппозиционные силы подняли восстание против законной власти и начали брать под контроль некоторые районы страны. Начались активные боевые действия.

Вскоре к вооруженной оппозиции присоединились террористические исламистские группировки, ставящие своей целью установление всемирного халифата. В итоге от вооруженной оппозиции практически ничего не осталось, так как большая часть её бойцов перебежала к исламистам. Гражданская война переросла в войну с терроризмом.

По данным ООН в сирийском конфликте погибли более 220 тысяч человек, миллионы стали беженцами.