Рыбинск, Ярославская область, 17 ноября, 2015, 22:24 — ИА Регнум.



balancer.ru Ветряные генераторы энергии.

17 ноября на внеочередном заседании Комитета по законодательству Ярославской областной думы депутаты единодушно поддержали инициативу своих коллег о возвращении прямых выборов главы Рыбинска — второго по величине города области. Законопроект рекомендовано принять на пленарном заседании сразу в двух чтениях.

Еще год назад большинство областных парламентариев было уверено, что практика всеобщих прямых выборов градоначальника исчерпала себя, а институт сити-менеджера, кандидатуру которого между собой согласовывают губернатор и местный совет, — наилучшая модель управления. И вот позиция изменилась на 180 градусов.

Накануне группа из 24 депутатов фракции «Единая Россия» внесла законопроект, в корне изменяющий концепцию построения местных органов власти. Правда, только в одном отдельно взятом городе — Рыбинске. Несмотря на всю поспешность процедуры, принципиальных возражений на заседании комитета по законодательству идея не вызвала. Даже представители оппозиции не возражали. Хотя и задали инициаторам вопрос, с чем связан такой крутой разворот.

Председатель комитета по законодательству и один из инициаторов возвращения выборности Андрей Крутиков фактически назвал причину такого решения — «Городской совет Рыбинска слишком увлекся внутренними разборками, способными повлечь самые негативные последствия».

«В противовес увлеченному склоками горсовету будет создан легитимный орган исполнительной власти», — заявил Крутиков. При этом он оговорился, что принципиально является противником прямого избрания населением главы исполнительной власти, но данный проект позволит избежать новых конфликтов.

Закончил своё выступление Андрей Крутиков почти драматически: «мы не бездушные машины, но иногда нужно пересматривать свои решения, поэтому изменения принять надо срочно, либо вы за, либо против».

После такого членам Комитета оставалось лишь поднять руки, что они и сделали. Законопроект был рекомендован к принятию на ближайшем пленарном заседании регионального законодательного собрания сразу в двух чтениях. И все же некоторое недоумение у парламентского меньшинства осталось. Чем же так провинился Рыбинский Совет? И почему бы тогда не вернуть выборы и в Ярославле?

Как считает депутат Ярославской областной думы от Рыбинска Евгений Ершов, муниципальный совет Рыбинска чрезмерно увлекся конфронтацией с администрацией города. Критической массы противостояние достигло при решении бюджетных вопросов. Все инициативы исполняющего обязанности главы Леонида Можейко (мэр Юрий Ласточкин недавно осужден, но приговор пока не вступил в законную силу) были торпедированы избранниками. Коса на камень нашла, например, при рассмотрении вопроса о погашении долга городского бюджета. Он составляет 1,5 миллиарда рублей. Из них полмиллиарда необходимо выплатить в этом году.

«Предложение администрации выставить на продажу ликвидные активы — «Горэлектросеть», ПАТП-1 и другие — городские депутаты проигнорировали. Получается, что две власти вошли в клинч, а губернатор не может их растащить. Ко всему, депутаты меняют как перчатки и собственных руководителей — председателя Совета и его зама. В таких условиях назначенный сити-менеджер не сможет им полноценно противостоять, нужен избранный мэр, как было раньше», — резюмирует Евгений Ершов.

В кулуарах Ярославской областной думы называют еще один мотив, побудивший областных единороссов инициировать возвращение прямого волеизъявления при выборах мэра Рыбинска. Костяк горсовета якобы сплочён бизнес-интересами и готов сейчас провести в сити-менеджеры своего человека. Речь идет о заместителе председателя муниципального совета Сергее Ситникове. Председателем совета и главой города должен был стать председатель комиссии по экономике ИгорьПалочкин. В областной Думе этот тандем считают недоговороспособным и называют свои кандидатуры. Например, руководителем Рыбинска видят Дениса Добрякова, бывшего заместителя губернатора Севастополя, а еще ранее заместителя мэра Рыбинска в команде Юрия Ласточкина.

Стоит напомнить, что сам Юрий Ласточкин сейчас пытается обжаловать в Ярославском областном суде свой приговор. Экс-Глава Рыбинска осужден по обвинению во взяточничестве на 8,5 лет колонии строгого режима.

По иронии судьбы одним из депутатов, кто голосовал сегодня на комитете за возврат прямых выборов, был предшественник Ласточкина на посту мэра Евгений Сдвижков. Его карьера в исполнительной власти также прервалась обвинительным приговором. Впрочем, в результате он был оправдан.