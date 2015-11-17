Пенза, 17 ноября, 2015, 22:02 — ИА Регнум. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам сообщил, что с начала следующего года планируется повысить стоимость школьного питания. Вопрос о мерах социальной поддержки в связи с повышением будет рассматриваться на очередной сессии в конце ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пензенской думы.

be-in.ru Обед.

При этом отмечается, что все категории льготников сохранятся.

Депутат Михаил Шленчик в рамках заседания отметил, что несмотря на одинаковую стоимость обедов и завтраков, в разных школах кормят по-разному. «Значит все зависит от того, есть совесть у людей или нет», — полагает депутат.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, накануне губернатор Иван Белозерцев призвал не торопиться в вопросе повышения стоимости питания в школах и снижать цену поставки продуктов в школьные столовые. «Прежде чем повысить цены, нужно провести родительские собрания. Посмотреть стоимость завтраков, обедов в Приволжском федеральном округе. Работать с Минсельхозом, с нашими производителями», — считает глава области. При этом в сельских школах, по словам врио министра образования Александра Воронкова, удается сдерживать рост цен за счет продуктов питания с пришкольных участков.

«В одно учреждение поставляют мясо одного и того же сорта по одной цене, а в другое — на 30% дороже. Нужно посмотреть, кто и по какой цене поставляет говядину, свинину, картофель, ­ все, что идет на приготовление пищи детям, — и сделать выводы», — обратился к главе Минобразования Белозерцев, добавив, что в течение двух недель необходимо собрать и проанализировать информацию о ценах поставщиков.

Напомним, последний раз цена обедов и завтраков в образовательных учреждениях города повышалась 1 сентября 2014 года. В первой декаде ноября управление образования Пензы обратилось в администрацию города с предложением о повышении стоимости школьного питания с января 2016 года. Соответствующее распоряжение должен подписать глава муниципалитета. «За эти два года цены достаточно серьезно выросли. Поэтому школьное питание перестало выполнять нормы Роспотребнадзора по выходу готовых блюд в школьном меню», — пояснил глава управления Голодяев.

Планируется повысить стоимость школьного завтрака для учащихся младших классов до 45 рублей, для старшеклассников — до 50 рублей. Обед родителям учеников начальной школы обойдется в 65 рублей, старших классов — 70 рублей. В настоящее время завтраки стоят 40 рублей, обеды — 50 рублей. Таким образом, стоимость школьного питания вырастет на 12,5 — 40%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, явную тенденцию к ухудшению качества питания в образовательных учреждениях Пензенской области выявила проверка Роспотребнадзора.

В образовательных организациях невыполнение норм потребления мяса составило 4−15%, рыбы — 7−16%, молока — 7−15%, творога — 13−26%, овощей — 11−27%, фруктов — 19−32% и соков — 21−34%.

Также в учреждениях образования наблюдается сокращение в меню количество фруктов и соков — дети получают их 1−2 раза в две недели, рыба и творог включаются в меню 1 раз в течение одной-двух недель. Кроме того, выявлены неоднократные случаи замены мяса говядины птицей.

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