Киев, 17 ноября, 2015, 21:29 — ИА Регнум. Киев проведет очередную, седьмую по счету волну мобилизации в ряды ВСУ в начале 2016 года.

Кукрыниксы. Плакат. Сверххватальная мобилизация. 1944

Об этом заявил 17 ноября спикер Генерального штаба Украины Владислав Селезнев, сообщает госинформагентство «Укринформ».

По словам Селезнева, новая мобилизация планируется в рамках ротации военных в Донбассе.

«По состоянию на сегодняшний день, мероприятия по седьмой волне мобилизации в текущем, 2015 году, не планируются. В соответствии с планом ротации и планом проведения демобилизации тех военнослужащих, которые призывались в ряды Вооруженных сил Украины в текущем году, их увольнение в запас планируется в первые месяцы 2016 года. Соответственно и мероприятия по мобилизации тех граждан Украины, которые будут призываться в рамках седьмой волны мобилизации, планируются на будущий год. Четвертую волну нужно будет в феврале увольнять. Чтобы их заменить, надо будет проводить седьмую волну», — сказал Селезнев.

Напомним, сейчас в Донбассе имеет место серьезное обострение военной ситуации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о возможном возврате отведенной техники на линию разграничения.

В сентябре президент Порошенко заявлял, что если будет обострение на фронте — на Украине будет немедленно объявлена мобилизация.

«Если будут продолжаться мирные процессы, и произойдет вывод иностранных войск с территории Украины, возвращение украинского контроля над государственным рубежом, над неконтролируемой сейчас участком границы на востоке государства, то размеры мобилизации будут уменьшены», — заявлял он.

Всего за шесть волн мобилизации в ряды ВСУ были призваны 210 тыс. украинцев, из которых всего лишь 35 тыс. пришли добровольцами.