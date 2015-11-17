Москва, 17 ноября, 2015, 20:52 — ИА Регнум. Видеозапись массированных авиационных ударов по позициям террористов «Исламского государства» силами ВКС РФ опубликовало на своем сайте министерство обороны России.

syria.mil.ru Национальный центр управления обороной РФ

Сегодня первые авиаудары были нанесены в 5:00 и в 5:30 по московскому времени, говорится в сообщении Минобороны, 12-ю дальними бомбардировщиками Ту-22МЗ по объектам террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена на территории России и многих других стран) в провинциях Ракка и Дэйр-эз-Зор.

Также сообщается, что был произведен пуск 34-х крылатых ракет в период с 9:00 до 9:40 стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС. Эти авиаудары были совершены в провинциях Алеппо и Идлиб.

В Минобороны подчеркнули, что все удары ВКС РФ по точкам базирования террористов наносили по заранее разведанным целям.

«Всего в первые сутки воздушной операции спланировано 127 боевых вылетов по 206 объектам террористов. В настоящее время выполнено 82 боевых вылета в ходе которых уничтожено 140 объектов бандформирований. Операция продолжается», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны России.

ИА REGNUM напоминает, Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ, доложил президенту России Владимиру Путину, что ВКС РФ совершили массированные удары по ИГИЛ в Сирии, при этом количество вылетов было увеличено в два раза.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов сообщил о подробностях антитеррористической операции в Сирии. По его словам, за двое суток выполнено 2289 боевых вылетов, 4111 ракетно-бомбовых ударов, нанесенных по главным объектам инфраструктуры, скоплениям военной техники и живой силы террористов. Таким образом, в результате авиаударов удалось уничтожить 562 пункта управления, 64 лагеря для подготовки боевиков, а также 54 завода, где делали вооружение, боеприпасы и тому подобное.