Вена, 17 ноября, 2015, 20:43 — ИА Регнум. 4 декабря в столице Австрии стартуют «Дни российского кино». В программе — современные фильмы российских режиссёров, а также ставшие классикой советские киноленты. Показы будут проходить в венском кинотеатре «Бург-Кино», а церемония открытия состоится в зале «Кюнстлерхаус-Кино», где вниманию зрителей будет представлена картина Александра Сокурова «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией». После показа запланирован мастер-класс, который проведёт режиссёр.

Цитата из х/ф «Двадцать дней без войны». Реж. Алексей Герман. 1976. СССР Майор Василий Лопатин

В программе «Дней российского кино»:

ещё не вышедший в прокат фильм «Охрана» Александра Прошкина;

комедия «Охота жить» режиссера Сергея Никоненко;

драма «Память осени» Андрея Соколова;

мелодрама, «Белый Ягель» Владимира Тумаева;

спортивная драма «Чемпионы» Дмитрия Дюжева.

А также:

военная мелодрама «Двадцать дней без войны» Алексея Германа 1976 года;

биографическая драма «Звезда в ночи» Абдусалома Рахимова 1972 года.

Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля пройдёт творческий вечер народного артиста СССР, композитора Евгения Доги, где прозвучат в его исполнении знаменитые произведения — вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», музыку к фильмам «Мария Мирабела», «Анна Павлова», «Дом для Серафима» и «На Муромской дорожке».

«Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией» — новый фильм Александра Сокурова, его премьера состоялась 4 сентября нынешнего года на 72-м Венецианском кинофестивале. В центре сюжета — музей «Лувр» во время оккупации Франции нацистами, однако картина то и дело переносит зрителя в наши дни. Таким образом действие происходит в двух временных зонах. Режиссёр-рассказчик по ходу фильма обсуждает его с кинозрителями, обращаясь к ним напрямую с вопросами о прошлом, будущем, об истории. «Франкофония» включает элементы игрового и документального кино, компьютерную графику, хронику военных лет, фотографии, изображение, обработанное под старину.

На Венецианском кинофестивале фильм получил Награду Mimmo Rotella и Приз Fedeora за лучший евро-средиземноморский фильм.

ИА REGNUM напоминает, что в Париже на днях прошла неделя российского кино «Взгляд из России». Французской аудитории были представлены новые российские фильмы: «Территория» Александра Мельника, «Орлеан» Андрея Прошкина, «Зелёная карета» Олега Асадулина и другие. Фильмом открытия стала картина Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». В субботу 14 ноября Фестиваль был приостановлен в связи с трауром по погибшем в терактах. Об этом ИА ТАСС сообщили организаторы кинофорума. По словам Говорухина, гости и участники узнали о взрывах во время просмотра ленты «Родина» Петра Буслова. Показ остановили, предупредив всех зрителей о том, что произошло. Потом просмотр ленты был возобновлён.

Напомним, что в ночь на 14 ноября в пяти местах Парижа практически одновременно были совершены теракты. Самый кровавый — в концертном зале Bataclan во время выступления рок-группы Eagles of Death Metal. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, по предварительным данным количество погибших в ходе террористической атаки — 129 человек, 352 ранены, 99 находятся в критическом состоянии.

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