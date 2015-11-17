Киев, 17 ноября, 2015, 20:24 — ИА Регнум. Несмотря на заявление российского президента, украинское министерство финансов пока не получало официальных предложений о реструктуризации долга от России.

Массейс Квентин. Меняла с женой 1514 . Фрагмент

Об этом заявил журналистам 17 ноября заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне президент России заявил, что Москва согласилась реструктурировать долг Украины в $3 млрд на три года и договорилась в ближайшее время обсудить детали этого предложения с партнерами, при том, что МВФ пытался просто уговорить Россию перенести платежи по долгу Украины на 2016 год.

«Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил МВФ. Нас просили перенести этот платеж на следующий год. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию: готовы пойти на то, чтобы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 17-м — еще миллиард и в 18-м — еще миллиард», — заявил Путин.

При этом среди украинских экспертов уже разошлись мнения о возможности и необходимости реструктуризации долга в 3 миллиарда перед Россией.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил уверенность, что какая бы отсрочка ни была предоставлена Украине, Киев в принципе не намерен отдавать долг Москве.

«Могу точно сказать, официальный Киев не рассматривает варианта возврата этих денег Российской Федерации. Во всяком случае, нынешняя украинская власть не собирается «отдавать» долг вообще… В очередной раз демонстрируется тот факт, что Россия не заинтересована в полном крахе и крушении Украины. Однако мы уже не раз видели на практике, к чему это приводит. В конечном итоге, Украина ещё ни разу не сказала «спасибо»: ни за снижение цены на газ, ни за какие-то отсрочки», — подчеркнул Владимир Корнилов.

В то же время украинский политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что Киев может и не согласиться на предложенные Россией условия. А вот у Москвы просто нет вариантов, кроме как идти на уступки Украине.

«Россия согласилась на реструктуризацию украинского госдолга. Собственно, другого варианта и не могло быть. Во-первых, дефолта, на который очень рассчитывали в Кремле, в Украине не случилось. Во-вторых, МВФ продолжил программу финансовой помощи Украине, не дав России сорвать ее. В-третьих, какое-то время российские власти спекулировали на том, что обратятся в международный суд с иском против Украины, на самом деле изначально считая такой вариант неприемлемым. Тогда бы России пришлось открыть структуру собственности юрлиц, владеющих облигациями внешнего займа Украины, а там может быть много всяких неожиданностей относительно того, кто и где приобрел ОВГЗ. Согласится ли Украина на конкретные предложения Путина, даже если они лучшие — вопрос. В том смысле, что есть общие условия погашения госдолга перед всеми кредиторами, разработанные комитетом кредиторов», — считает Яхно-Белковская.

Украина не может пойти на предложенные условия, уверен украинский экономист Дмитрий Боярчук, поскольку тогда будет сорвана сделка о реструктуризации долга с другими держателями украинских облигаций. Однако если Киев займет жесткую позицию, Москва может ответить эскалацией ситуации в Донбассе, потому диалог, скорее всего, так или иначе будет продолжаться.

«Мы не можем пойти на условия России — выплата по миллиарду долларов ежегодно с 2016 по 2018-й, поскольку в соглашении с частными кредиторами о реструктуризации указано (по крайней мере, это обычная практика), что нельзя предлагать кому-либо лучшие условия, чем им. В противном случае соглашение будет расторгнуто. Если, как настаивает Россия, будет решено, что долг ей не является коммерческим, а представляет собой долг суверенному государству, в таком случае он не подпадает под договор о реструктуризации частного долга и, следовательно, можно говорить о его выплате по другим процедурам. МВФ требует по своим критериям, чтобы у нас рос уровень валютных резервов, а решение о выплате россиянам на них отразится. Поэтому окончательный вердикт зависит от целого ряда показателей. … Если решение будет принято не в пользу России, варианты могут быть самыми разными. Если МВФ не признает долг государственным, а РФ откажется от реструктуризации, то она попросту потеряет эти деньги. Но, поскольку Россия… может ответить эскалацией как в Восточной Украине, так и в других точках мира, полагаю, с Россией все же продолжат переговоры относительно этих 3 миллиардов», — уверен Боярчук.

Другой украинский экономист Александр Охрименко считает, что реструктуризация все равно будет означать де-факто дефолт Украины. И тогда Украина не сможет рассчитаться в 2016—2018 годах просто из-за отсутствия нужных средств

«Реструктуризация долга — это то, что даст возможность Украине уже в следующем году выходить на международные рынки. Если будет объявлен дефолт, все международные инвесторы ставят Украину в «черный список» на кредитование. Проходит год, например, и украинский банк хочет взять у европейского банка (даже материнского) кредит. А европейский говорит: что я не могу дать, если ваша страна объявила дефолт? Это потеря на 10 лет инвестиционного имиджа Украины. Для инвесторов дефолт — это тавро, которое быстро не сходит. Что самое опасное: не будет работы ни в 2016 году, не в 2017-м и даже в 2018-м. Не будет инвестиций; будет проблема с банальными внешнеэкономическими контрактами. В результате будет проблема найти нормально оплачиваемую работу на Украине», — считает Охрименко.

А вот политолог Валерий Гончарук считает заявление российского президента всего лишь блефом.

«Путин фактически сказал следующие вещи: первое — Украина — должник. Украина должна РФ, она вся в долгах. Эта страна, которая фактически не состоялась, она зависима. Второе, что он сказал — вопросы Украины они будут решать не в формате Россия-Украина, а в формате РФ-США-ЕС или МВФ. Соответственно, Украине он отвел место ведения переговоров с ДНР и ЛНР, возможно, еще создадут еще квазигосударства. Это заявление Путина надо расценивать как политический блеф. Оно имеет показательный характер. В реальности мы понимаем, что пока есть газовая зависимость Украины от РФ, энергетическая зависимость, конечно, они нас будут шантажировать. И те все проекты, которые Путин показывает — мы готовы списать вам долг, мы должны говорить, откуда долг взялся? Взял его Виктор Янукович. Сейчас Янукович — Азаров находятся в РФ, Россия их признает легитимными президентами, то пусть ведут с ними переговоры», — сказал Гончарук.

Украинский журналист Юрий Дудкин прогнозирует три возможных сценария развития ситуации.

«1. Украина не соглашается на предложенные условия. В результате долг не выплачен, дефолт, НО виновата в этом уже сама Украина, поскольку не захотела договариваться. Да и с европейскими и американскими партнерами отношения «подпортятся». Мол, мы для вас все решили, а вы «заднюю дали».

2. Украина соглашается на предложенные Россией условия, НО Америка, Европа и МВФ отказываются выступать гарантами. В результате дефолт, НО в нем виновата уже не Россия, а Америка с Европой. Причем им придется объяснить Украине, почему они отказались ей помочь, если так верят в ее «светлое будущее».

3. И, наконец, третий вариант. Украина соглашается, США дает гарантию. В результате украинские облигации, которыми владеет Россия, получают гарантию США и автоматически переходят в разряд «безрисковых». Путин гарантировано получает свои деньги, НО в отличие от американских безрисковых облигаций, купонная доходность которых не превышает 0,85 процента, он получает доход в 7,22 процента годовых, что дает за три года почти 22% чистой прибыли на вложенные 3 миллиарда.

Последний вариант для Украины наиболее приемлем, поскольку позволит избежать дефолта, но в любом случае говорить о том, что Путин остался в проигрыше нельзя. При любом исходе ситуации он снял с себя ответственность за дефолт на Украине, да еще и получил возможность неплохо заработать на ценных бумагах гарантированных правительством Соединенных Штатов», — размышляет Дудкин.

Отметим, что после заявления Владимира Путина прошло уже больше суток, а тема обсуждается на Украине исключительно в экспертных кругах. Народные депутаты Верховной рады, представители правительства и другие чиновники решили отмолчаться.