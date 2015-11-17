Путин снял с себя ответственность за дефолт Украины: эксперты о долге Киева
Киев, 17 ноября, 2015, 20:24 — ИА Регнум. Несмотря на заявление российского президента, украинское министерство финансов пока не получало официальных предложений о реструктуризации долга от России.
Об этом заявил журналистам 17 ноября заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, накануне президент России заявил, что Москва согласилась реструктурировать долг Украины в $3 млрд на три года и договорилась в ближайшее время обсудить детали этого предложения с партнерами, при том, что МВФ пытался просто уговорить Россию перенести платежи по долгу Украины на 2016 год.
«Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил МВФ. Нас просили перенести этот платеж на следующий год. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию: готовы пойти на то, чтобы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 17-м — еще миллиард и в 18-м — еще миллиард», — заявил Путин.
При этом среди украинских экспертов уже разошлись мнения о возможности и необходимости реструктуризации долга в 3 миллиарда перед Россией.
Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил уверенность, что какая бы отсрочка ни была предоставлена Украине, Киев в принципе не намерен отдавать долг Москве.
«Могу точно сказать, официальный Киев не рассматривает варианта возврата этих денег Российской Федерации. Во всяком случае, нынешняя украинская власть не собирается «отдавать» долг вообще… В очередной раз демонстрируется тот факт, что Россия не заинтересована в полном крахе и крушении Украины. Однако мы уже не раз видели на практике, к чему это приводит. В конечном итоге, Украина ещё ни разу не сказала «спасибо»: ни за снижение цены на газ, ни за какие-то отсрочки», — подчеркнул Владимир Корнилов.
В то же время украинский политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что Киев может и не согласиться на предложенные Россией условия. А вот у Москвы просто нет вариантов, кроме как идти на уступки Украине.
«Россия согласилась на реструктуризацию украинского госдолга. Собственно, другого варианта и не могло быть. Во-первых, дефолта, на который очень рассчитывали в Кремле, в Украине не случилось. Во-вторых, МВФ продолжил программу финансовой помощи Украине, не дав России сорвать ее. В-третьих, какое-то время российские власти спекулировали на том, что обратятся в международный суд с иском против Украины, на самом деле изначально считая такой вариант неприемлемым. Тогда бы России пришлось открыть структуру собственности юрлиц, владеющих облигациями внешнего займа Украины, а там может быть много всяких неожиданностей относительно того, кто и где приобрел ОВГЗ. Согласится ли Украина на конкретные предложения Путина, даже если они лучшие — вопрос. В том смысле, что есть общие условия погашения госдолга перед всеми кредиторами, разработанные комитетом кредиторов», — считает Яхно-Белковская.
Украина не может пойти на предложенные условия, уверен украинский экономист Дмитрий Боярчук, поскольку тогда будет сорвана сделка о реструктуризации долга с другими держателями украинских облигаций. Однако если Киев займет жесткую позицию, Москва может ответить эскалацией ситуации в Донбассе, потому диалог, скорее всего, так или иначе будет продолжаться.
«Мы не можем пойти на условия России — выплата по миллиарду долларов ежегодно с 2016 по 2018-й, поскольку в соглашении с частными кредиторами о реструктуризации указано (по крайней мере, это обычная практика), что нельзя предлагать кому-либо лучшие условия, чем им. В противном случае соглашение будет расторгнуто. Если, как настаивает Россия, будет решено, что долг ей не является коммерческим, а представляет собой долг суверенному государству, в таком случае он не подпадает под договор о реструктуризации частного долга и, следовательно, можно говорить о его выплате по другим процедурам. МВФ требует по своим критериям, чтобы у нас рос уровень валютных резервов, а решение о выплате россиянам на них отразится. Поэтому окончательный вердикт зависит от целого ряда показателей. … Если решение будет принято не в пользу России, варианты могут быть самыми разными. Если МВФ не признает долг государственным, а РФ откажется от реструктуризации, то она попросту потеряет эти деньги. Но, поскольку Россия… может ответить эскалацией как в Восточной Украине, так и в других точках мира, полагаю, с Россией все же продолжат переговоры относительно этих 3 миллиардов», — уверен Боярчук.
Другой украинский экономист Александр Охрименко считает, что реструктуризация все равно будет означать де-факто дефолт Украины. И тогда Украина не сможет рассчитаться в 2016—2018 годах просто из-за отсутствия нужных средств
«Реструктуризация долга — это то, что даст возможность Украине уже в следующем году выходить на международные рынки. Если будет объявлен дефолт, все международные инвесторы ставят Украину в «черный список» на кредитование. Проходит год, например, и украинский банк хочет взять у европейского банка (даже материнского) кредит. А европейский говорит: что я не могу дать, если ваша страна объявила дефолт? Это потеря на 10 лет инвестиционного имиджа Украины. Для инвесторов дефолт — это тавро, которое быстро не сходит. Что самое опасное: не будет работы ни в 2016 году, не в 2017-м и даже в 2018-м. Не будет инвестиций; будет проблема с банальными внешнеэкономическими контрактами. В результате будет проблема найти нормально оплачиваемую работу на Украине», — считает Охрименко.
А вот политолог Валерий Гончарук считает заявление российского президента всего лишь блефом.
«Путин фактически сказал следующие вещи: первое — Украина — должник. Украина должна РФ, она вся в долгах. Эта страна, которая фактически не состоялась, она зависима. Второе, что он сказал — вопросы Украины они будут решать не в формате Россия-Украина, а в формате РФ-США-ЕС или МВФ. Соответственно, Украине он отвел место ведения переговоров с ДНР и ЛНР, возможно, еще создадут еще квазигосударства. Это заявление Путина надо расценивать как политический блеф. Оно имеет показательный характер. В реальности мы понимаем, что пока есть газовая зависимость Украины от РФ, энергетическая зависимость, конечно, они нас будут шантажировать. И те все проекты, которые Путин показывает — мы готовы списать вам долг, мы должны говорить, откуда долг взялся? Взял его Виктор Янукович. Сейчас Янукович — Азаров находятся в РФ, Россия их признает легитимными президентами, то пусть ведут с ними переговоры», — сказал Гончарук.
Украинский журналист Юрий Дудкин прогнозирует три возможных сценария развития ситуации.
«1. Украина не соглашается на предложенные условия. В результате долг не выплачен, дефолт, НО виновата в этом уже сама Украина, поскольку не захотела договариваться. Да и с европейскими и американскими партнерами отношения «подпортятся». Мол, мы для вас все решили, а вы «заднюю дали».
2. Украина соглашается на предложенные Россией условия, НО Америка, Европа и МВФ отказываются выступать гарантами. В результате дефолт, НО в нем виновата уже не Россия, а Америка с Европой. Причем им придется объяснить Украине, почему они отказались ей помочь, если так верят в ее «светлое будущее».
3. И, наконец, третий вариант. Украина соглашается, США дает гарантию. В результате украинские облигации, которыми владеет Россия, получают гарантию США и автоматически переходят в разряд «безрисковых». Путин гарантировано получает свои деньги, НО в отличие от американских безрисковых облигаций, купонная доходность которых не превышает 0,85 процента, он получает доход в 7,22 процента годовых, что дает за три года почти 22% чистой прибыли на вложенные 3 миллиарда.
Последний вариант для Украины наиболее приемлем, поскольку позволит избежать дефолта, но в любом случае говорить о том, что Путин остался в проигрыше нельзя. При любом исходе ситуации он снял с себя ответственность за дефолт на Украине, да еще и получил возможность неплохо заработать на ценных бумагах гарантированных правительством Соединенных Штатов», — размышляет Дудкин.
Отметим, что после заявления Владимира Путина прошло уже больше суток, а тема обсуждается на Украине исключительно в экспертных кругах. Народные депутаты Верховной рады, представители правительства и другие чиновники решили отмолчаться.