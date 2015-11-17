Калининград, 17 ноября, 2015, 20:19 — ИА Регнум. Музей Мирового океана в Калининграде готовится к открытию нового корпуса — фондохранилище, в котором будет представлена экспозиция «Глубина». Главным экспонатом станет глубоководный обитаемый аппарат (ГОА) «Мир-1», один из двух приборов, использованных Джеймсом Камероном на съёмках фильма о затонувшем «Титанике».

пресс-служба Музея Мирового океана Выгрузка «Мира-1»

Экспозиция откроется 11 декабря. Помимо легендарного «Мира-1», посетители увидят другую глубоководную технику, приборы и оборудование для подводных съемок, коллекции барометров, измерителей течений, гидрофизических зондов и многое другое.

13 ноября аппарат был перевезён в фондохранилище из Института океанологии РАН имени Петра Ширшова. Как стало известно из сообщения Музея Мирового океана на Фейсбуке, Институт океанологии передал аппарат на хранение в Музей на постоянной основе. Так как «Мир-1» является действующим ГОА, он будет содержаться в фондохранилище в перерывах между экспедициями.

Как сообщили в пресс-службе Музея, сухой вес ГОА составляет 18,6 тонн, его ширина, учитывая размер боковых двигателей, 3,8 метров, длина 7,8 метров, высота 3 метра. «Мир-1» вмещает экипаж из трёх человек, его рабочая глубина погружения составляет 6000 метров. Для того чтобы аппарат можно было выкатывать и закатывать в помещение, в помещениях Музея были залиты высокопрочные промышленные полы и оборудован специальный дверной проём 4×4 метра.

В пресс-службе музея корреспонденту ИА REGNUM рассказали о предстоящей выставке: «В экспозиции будут представлены один из самых больших в мире скелетов кашалота, из крупной техники — глубоководный обитаемый аппарат «Тетис», барокамера, спускаемый космический аппарат. При желании можно будет залезть внутрь и почувствовать себя космонавтом или океанологом. Что касается «Мира-1», поскольку он является рабочим аппаратом, вживую увидеть его внутренности будет нельзя. Но мы планируем сделать о нём виртуальную экскурсию. Для этого есть специальные тач-тейблы, с помощью которых все желающие смогут, что называется, погрузиться вовнутрь».

Открытие экспозиции «Глубина» посетит российский учёный, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич, по проекту которого и был создан «Мир-1».

Сагалевич — руководитель множества экспедиций на дно океана. После катастрофы советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года, он провёл 80 погружений «Мира-1» на место аварии с целью обследования и герметизации реактора затонувшей машины. После катастрофы «Курска» 12 августа 2000 года Сагалевич в «Мире-1» исследовал места аварии, и первым выявил, что он не мог затонуть из-за столкновения с другой подлодкой.

В 1996 году по заказу Джеймса Кэмерона Анатолий Сагалевич впервые спустился в «Мире-1» к затонувшему «Титанику», лежащему на глубине 3800 метров. В процессе погружений был обследован корпус лайнера, который во время аварии развалился на две части, лежащие на расстоянии 600 метров друг от друга. Глубоководные съёмки, произведённые командой Сагалевича, были использованы Кэмероном в его картине «Титаник» 1997 года. В 2000 году исследователь участвовал в съемках другого фильма Кэмерона — документальной картины «Призраки бездны: Титаник» о подлинной истории кораблекрушения, где вновь были подробно исследованы обломки лайнера снаружи и изнутри.

24 декабря 2003 года на заседании Ученого Совета Института океанологии имени Петра Ширшова РАН Анатолию Сагалевичу вручили «Подводный Оскар» — самый престижный в мире приз за подводные работы.

ИА REGNUM напоминает, что 2 августа 2007 года в рамках экспедиции «Арктика-2007» был совершен первый в мире спуск глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» в точке географического Северного полюса на глубину 4300 метров. Во время беспрецедентного погружения на дне был установлен титановый российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Аппараты выдержали давление в 430 атмосфер. Достижения этой экспедиции занесены в книгу рекордов Гиннеса.