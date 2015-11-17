Минск, 17 ноября, 2015, 19:33 — ИА Регнум. Совмину Белоруссии необходимо принять оперативные и системные меры для восстановления экономического роста. Об этом 17 ноября в ходе расширенного заседания правительства заявил его председатель Андрей Кобяков.

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Чиновники рассмотрели итоги социально-экономического развития постсоветской республики в январе-сентябре и в очередной раз констатировали провал официального прогноза на 2015 год по ключевым параметрам. Вместе с тем Кобяков констатировал успешное расчёты по госдолгу, на погашение которого направляются средства от профицита республиканского бюджета, который по итогам 9 месяцев составил 2,6% ВВП.

«ВВП ниже прошлого года на 3,7% за девять месяцев, на 3,9% — за десять месяцев. Объемы промышленного производства последние три месяца стоят на уровне 92,9%. То есть по промышленности не падаем, но и не растем», — констатировал председатель правительства Белоруссии. Он отметил, что наибольшее снижение производства продукции допущено в организациях Минпрома, Минстройархитектуры, а также госконцернов «Беллегпром», «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром».

«Не обеспечиваются заявленные параметры развития АПК. Все регионы по параметрам произведенного ВРП не достигли уровня прошлого года. Наибольшее отставание сложилось в Минске и Витебской области», — сообщил Кобяков.

«От Совета министров требуется принятие оперативных и системных мер, чтобы расширить узкие места в экономическом развитии, не нарушая сбалансированности экономики. Главной задачей правительства и Национального банка в условиях неустойчивости и высокой нестабильности на мировых рынках было и есть обеспечение макроэкономической устойчивости и сохранение необходимого уровня социальной защиты населения», — считает председатель правительства постсоветской республики. Он отметил также: «Валютный рынок стабилен, чистая продажа валюты населением и субъектами хозяйствования с начала года — почти $350 млн. Сбалансирована внешняя торговля. По сальдо торговли товарами и услугами имеем лучший результат за последние 15 лет — за 9 месяцев $1,2 млрд. Как результат, улучшилось состояние платежного баланса страны».

Кобяков распорядился обеспечить восстановление экономического роста, соблюдая три основных приоритета: не наращивать внешний долг, максимально снизить зависимость от внешних факторов, обеспечить устойчивый сбалансированный рост без раскручивания инфляционной и девальвационной спиралей. «Основные источники роста на этом этапе и при таких условиях — экспорт и инвестиции», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата объём промышленного производства в Белоруссии за январь-октябрь 2015 года сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий — на 3,9%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-сентябре снизились на 5,4% к такому же периоду 2014 года, а совокупный госдолг вырос на 53,6%. Обострение социально-экономического кризиса вынудило Александра Лукашенко обратиться за финансовой помощью к МВФ и согласиться на структурные реформы после нескольких эпатажных выступлений с заявлениями о неприемлемости реформ и отказом от признания «рыночного социализма» ущербным.