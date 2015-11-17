Великий Новгород, 17 ноября, 2015, 19:28 — ИА Регнум. С 1 декабря 2015 года в Новгородской области тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования планируют повысить на 40%. Соответствующий проект постановления подготовлен областным комитетом по ценовой и тарифной политике.

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Речь идёт о пригородных перевозках, где один пассажирокилометр станет дороже на рубль: с 2,5 до 3,5 рубля. Эксперты подсчитали: цена поездки в некоторые новгородские сёла и деревни — например, в посёлок Тёсово-Нетыльский в 80 км от Великого Новгорода — будет сопоставима с ценой билета на автобус из Новгорода в Санкт-Петербург, при том что расстояние до Петербурга больше на 100 км.

Ожидаемый спад

«Каждое повышение тарифов для населения ведёт к снижению пассажиропотока. А здесь будет просто колоссальный спад», — заявил на заседании пресс-клуба в Новгородском союзе журналистов 16 ноября директор ООО «Межмуниципальное пассажирское автотранспортное предприятие — 1» (МПАТП-1), председатель Новгородского автотранспортного союза Евгений Карпов. Кроме того, руководители предприятий-перевозчиков убеждены, что увеличение тарифа значительно ухудшит экономическое положение их компаний, некоторые из которых уже сейчас находятся на грани банкротства.

В Новгородской области в 2011 году уже был опыт резкого увеличения тарифа для населения на пригородные автобусные перевозки. Тогда, например, в Боровичском районе тариф вырос сразу на 43% — с 1 рубля 75 копеек до 2,5 рубля за пассажирокилометр. Пассажиропоток упал, а доходы предприятий больше не стали. «За первый месяц доходы упали на 5%, затем в течение трёх месяцев они поднялись на 7% и с тех пор остановили свой рост», — сообщил директор Боровичского ПАТП Константин Зайцев.

Но сегодняшняя экономическая ситуация серьёзней, реальные доходы населения падают. «Что такое пригородные перевозки? Это перевозки людей из деревень в районный центр. А в малонаселённых пунктах живут в основном пожилые люди или сельские труженики с невысоким доходом», — пояснил директор Демянского ПАТП Сергей Андреев. Понятно, что люди всё равно будут вынуждены ездить из своих сёл и деревень в райцентры — в аптеки, банки, поликлиники. Но не так часто, как сейчас.

Бюджетная политика

«Тариф на пригородные пассажирские перевозки не поднимался более трёх лет, то есть власти в какой-то степени льготировали население, не поднимая тариф все эти годы», — заявил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Владимир Петров. Он отметил, что, несмотря на небольшой пассажиропоток в отдалённых районах, автобусы всё равно должны ездить в деревни по расписанию, даже будучи пустыми. «За это платит бюджет, то есть повышение тарифа приведёт к снижению выплаты выпадающих доходов из бюджета Новгородской области», — пояснил Петров.

В 2015 году в бюджете региона на субсидии на компенсацию перевозчикам заложен 221 млн рублей, в бюджете 2016 года — уже только 90 млн рублей.

При этом транспортники отмечают, что, повышая тариф для населения, региональные власти уже несколько лет не пересматривают экономически обоснованную стоимость затрат перевозчиков на километр — эта величина устанавливается каждому предприятию отдельно. «Экономически обоснованная стоимость для нашего ПАТП с 2011 года составляет 2 рубля 70 копеек за километр. При тарифе для пассажиров в 2,5 рубля я получал 20 копеек из бюджета на километр — меньше всех в Новгородской области. С тарифом в 3,5 рубля Боровичское ПАТП не будет являться предприятием, которому будут платить выпадающие доходы из бюджета региона — нам предлагают зарабатывать собственными силами. Но затраты растут, а пассажиропоток и без того сезонно снижается. Я боюсь ситуации, когда мы этот декабрь будем экспериментировать, а потом предприятие окажется на грани остановки», — заявил директор Боровичского ПАТП Константин Зайцев.

В отличие от властей, руководители транспортных компаний не считают, что их предприятия — это бизнес. «Бизнес — это когда деятельность приносит прибыль», — напомнил директор Демянского ПАТП Сергей Андреев. Пригородные перевозки пассажиров, по словам руководителей автотранспортных компаний, всегда были убыточными и всегда выполняли, прежде всего, социальную функцию.

Высказывались опасения, что со снижением пассажиропотока перевозчики начнут экономить, что в конечном итоге скажется на безопасности перевозок. «Будет хуже: придут частные нелегалы на старых автобусах», — заявил директор Окуловского ПАТП Сергей Филиппов. Да и легальные предприятия, как выяснилось, в этом году уже не обновляли подвижной состав, в том числе из-за резкого подорожания транспорта осенью 2014 года. На амортизации уже приходится экономить.

Прогнозы

Год назад, как сообщало ИА REGNUM, руководители автотранспортных предприятий просили губернатора Новгородской области Сергея Митина «навести порядок» в сфере автобусных перевозок. Тогда власти заявили о завышенных «аппетитах» транспортников, а решением проблемы стала передача полномочий в сфере транспортного обслуживания населения: региональная власть забрала их с муниципального уровня на областной.

С 2016 года транспортную отрасль региона вновь ожидают перемены. С 11 января вступает в силу новый федеральный закон № 220, в котором речь идёт о регулируемых и нерегулируемых перевозках. Регулируемые будут получать дотации из бюджета, к нерегулируемым отнесут прибыльные маршруты для перевозчиков, и они бюджетной поддержки не получат. Уже сейчас, как заверил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Владимир Петров, в регионе идёт мониторинг маршрутов, чтобы затем присвоить каждому тот или иной статус. Конкретных критериев пока нет — методику должен разработать Минтранс. Новый федеральный закон, уверяет чиновник, не революционный: он предусматривает 5-летний переходный период. С каждой из компаний-перевозчиков обещают работать адресно, не пуская ситуацию на самотёк.

Сами же компании надеются, что власть пойдёт им навстречу. Ведь если их финансовое положение ухудшится, бюджет региона недополучит налогов. По словам Евгения Карпова, сейчас все автотранспортные компании, занятые в сфере пассажирских перевозок, приносят бюджету Новгородской области 160 млн рублей налогов ежегодно.