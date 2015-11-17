Мурманск, 17 ноября, 2015, 19:13 — ИА Регнум. «Разговоры о закрытии российско-норвежской границы — это большие глупости», — такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, комментируя заявления некоторых норвежских политиков, сделал заместитель председателя Мурманской областной Думы, член фракции «КПРФ» Павел Сажинов.

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«Разговоры о закрытии российско-норвежской границы — это большие глупости, — заявил Сажинов. — Если между соседями будут закрыты ворота, то к чему это приведёт? Нас с Норвегией связывают многолетние дипломатические отношения, я вот как помор могу сказать, что всегда мы ездили в гости в Норвегию, а они к нам, соответственно. И прекратить эти отношения враз нельзя. На встрече мурманских депутатов и норвежских властей сегодня, наши партнёры не только не затрагивали тему возможного закрытия границы, но и заявляли о своём желании продолжать и укреплять сотрудничество. Сейчас готовятся новые проекты, подписываются соглашения».

Напомним, норвежские СМИ подняли вопрос возможного закрытия границы между Норвегией и Россией из-за наплыва сирийских беженцев, которые пересекают границу в Заполярье. В частности, звучат заявления о необходимости внесений изменений в закон, позволяющий мигрантам просить об убежище «без особых оснований», которые важно согласовать и принять из-за потока беженцев «хлынувших» с территории России, а также обвинения, звучащих на телеканале NRK в том, что внезапное увеличение количества беженцев на границе с Норвегией этой осенью спланировано российским президентом Владимиром Путиным. Портал aldrimer. no обвиняет Россию в ведении «гибридной войны» с Норвегией, по причине того, что страна Скандинавии — единственный член НАТО, имеющий границу с Россией.

Вместе с тем, по мнению таксистов мурманского Никеля, масштаб проблемы беженцев в регионе сильно преувеличен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманске в рамках международной Деловой недели состоялось подписание Декларации о приоритетах сотрудничества между правительством Мурманской области и губернским собранием Финнмарка на период 2015—2020 гг. Декларация предусматривает развитие сотрудничества в различных областях: энергетическом секторе, рыбном хозяйстве и экологии, образовании и науке, культуре, спорту и работе с молодёжью. В частности, в документе говорится, что стороны приветствуют развитие контактов между своими туристическими компаниями и будто поддерживать совместную разработку трансграничных туристических маршрутов и продуктов. Кроме того, стороны намерены более активно использовать сотрудничество между торговыми палатами для реализации проекта развития регионов.